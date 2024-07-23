Встреча ветеранов СВО в Гатчине

На площадке фонда «Защитники Отечества» члены Ленинградского отделения «Ассоциации ветеранов СВО» и сотрудники фонда обсудили результаты работы за последние полгода. Руководитель областного отделения ассоциации Алексей Ярославцев вручил удостоверения членов ассоциации активистам из разных районов.

- От всей души благодарю всех, кто с первых дней влился в работу ассоциации, и кто сейчас оказывает активную поддержку. Рад, что в нашей стране есть много неравнодушных людей самого разного возраста. И особенно рад, что есть молодые инициативные люди, которые участвуют в патриотических мероприятиях, двигают вперед всё, что способствует помощи нашим бойцам, ветеранам и семьям участников СВО, - сказал Алексей Ярославцев.

Заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по общественным проектам Екатерина Смирнова подчеркнула важность сотрудничества между двумя организациями. И от лица фонда приняла благодарность за поддержку становления и деятельности ассоциации.

- «Ассоциация ветеранов СВО» стала дружеским партнером для фонда, - отметила Екатерина Смирнова. - У нас сложились хорошие деловые отношения, проведено много мероприятий, значимых для всей Ленинградской области. Уверена, их будет еще больше. Мы благодарим вас за то, что вы активно включаетесь в различные проекты. Уже есть хорошие результаты. Мы гордимся вами и всегда готовы помочь.

Президент Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Физкультурно-спортивный клуб «Паралимпик» Разилия Ермакова рассказала ветеранам о возможностях спортивного досуга для людей с инвалидностью. Разилия Рифовна выступила с презентацией клуба, на своем личном примере и примере своих друзей показав, что человеческие возможности безграничны, особенно когда тебя окружают добрые и отзывчивые люди. Она предложила сотрудничество фонду и ветеранам и подчеркнула, что, несмотря на травмы и ранения, люди с инвалидностью могут прекрасно заниматься футболом, хоккеем и другими видами спорта.

Интересный экскурс в историю совершили участники встречи вместе лектором Российского общества «Знание» Николаем Бухаровым. Николай Николаевич - кандидат юридических наук, доцент Государственного института экономики, финансов, права и технологий поднял тему российской идентичности и четко, опираясь на неопровержимые исторические факты, прояснил сегодняшнюю ситуацию в мире.

Информация стала особенно полезной тем ветеранам СВО, которые часто выступают перед аудиторией. Николай Николаевич поделился основами построения выступления, рассказал, к чему готовиться и как лучше преподносить информацию молодежи.

Татьяна Можаева