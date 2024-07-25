Статья за 9 туй

С 14 по 15 июля трое злоумышленников, действуя по предварительному сговору, из корыстных побуждений, незаконно проникли на территорию питомника «Алексеевская дубрава» в поселке Хвойное и тайно похитили девять туй стоимостью 2890 рублей за штуку, после чего с места преступления скрылись и распорядились похищенным по своему усмотрению.

Полицейские задержали воров по горячим следам: 20-летний Алексей М., 23-летний Никита П. и 17-летний Даниил М. находятся под подпиской о невыезде. По факту кражи возбуждено уголовное дело.