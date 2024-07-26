Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

Неудачно инвестировал на бирже

Житель Гатчины познакомился на «сайте любви» с мошенницей и неудачно инвестировал на бирже.

Рубрики:  Криминал

18 июля в полицию поступило заявление от 46-летнего электромонтера. В мае он зарегистрировался на сайте знакомств, где познакомился с девушкой – она предложила ему заняться инвестициями на бирже. Действуя по указанию неизвестных, потерпевший зарегистрировался на сайте, где нашел «продавца» и приобрел у него доллары за 150 тысяч рублей. 

После этого ему предложили оформить кредит на три миллиона и инвестировать еще, но тут мужчина осознал, что его обманули и остановился.   