«От романса до танго»

Каждая песня в её исполнении — это маленький спектакль о любви, о дружбе, о душе. Анну Аверину называют единственной в России профессиональной певицей, аутентично исполняющей аргентинское танго. Глубокий чувственный голос певицы способен передать самые потаённые переживания человеческой души. А особая артистичность делают её уникальной, выделяя из общего фона исполнителей романса. В конце октября Анна вернулась из Аргентины, где она была в творческой командировке и покорила аргентинскую публику своим исполнением русского романса и аргентинского танго.

Специальный гость программы - член жюри «Гатчинской Романсиады» Борис Демин.