«От романса до танго»
Певица, педагог, звезда русского романса Анна Аверина приглашает на свой концерт, который состоится в субботу, 27 июля, на летней сцене мемориального дома-музея Исаака Шварца в поселке Сиверский Гатчинского района.
Рубрики: Культура
Каждая песня в её исполнении — это маленький спектакль о любви, о дружбе, о душе. Анну Аверину называют единственной в России профессиональной певицей, аутентично исполняющей аргентинское танго. Глубокий чувственный голос певицы способен передать самые потаённые переживания человеческой души. А особая артистичность делают её уникальной, выделяя из общего фона исполнителей романса. В конце октября Анна вернулась из Аргентины, где она была в творческой командировке и покорила аргентинскую публику своим исполнением русского романса и аргентинского танго.
Специальный гость программы - член жюри «Гатчинской Романсиады» Борис Демин.
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