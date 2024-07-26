Ремонт в Гатчине изменит движение автотранспорта
В Гатчине с 29 июля 2024 года до окончания работ будет перекрыт участок ул. Радищева от ул. Карла Маркса до ул. Чехова.
Рубрики: Дороги
Движение общественного транспорта в объезд указанного участка будет осуществляться по ул. Карла Маркса.
Маршрут № 535:
- Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. Леонова – ул. Володарского - ул. Достоевского – ул. Чехова – разворот на перекрестке ул. Радищева и ул. Чехова– далее по маршруту.
- В обратном направлении: по маршруту движения – ул. Солодухина – ул. Чехова – ул. Соборная - ул. Урицкого – ул. Леонова - ул. Карла Маркса - Варшавский вокзал.
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