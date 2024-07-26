Ремонт в Гатчине изменит движение автотранспорта

Более 40 тысяч участников посетили Выборг в дни проведения главного мотофестиваля 47-го региона. Мероприятие объединило не только байкеров из России и зарубежья, но и обычных ленинградцев, которые живо интересуются культурой мотодвижения. О том, как прошёл мотопарад «До государственной границы» и чем на этот раз удивляли гостей фестиваля, — в материале «Ленинградской панорамы».