Людмила Нещадим: «Важно сохранить кадровый потенциал»

Объединение в округ – важный шаг в реформе местного самоуправления, который позволит создать более эффективную управленческую команду. Упростится процесс подготовки документов и проектов для участия в федеральных и региональных программах, сократятся расходы на содержание бюрократического аппарата.

На пресс-конференции главы администрации Гатчинского района Людмилы Нещадим шла речь о новообразованном Гатчинском округе, создании регионального выставочного пространства и многом другом. Как всегда, общение главы администрации с журналистами было долгим, насыщенным и продуктивным.

Как это всё будет устроено?

Прежде всего, обсуждалась тема Гатчинского муниципального округа, существование которого уже окончательно закреплено законодательством: 15 июня закон вступил в силу в полном объеме. В навигаторе и в «Википедии» гатчинские адреса записаны уже по-новому: «Населенный пункт Гатчинского округа».

- Мы сохранили территориальное единство в границах Гатчинского района и все административно-территориальные подразделения, которые входили в район, не меняя их границ, – сказала Людмила Нещадим. – Как и обещали, будут сохранены все органы территориального управления на тех площадках, где сегодня работают администрации. Будет 16 территориальных органов управления, и мы сейчас в процессе активного обсуждения, как их правильно назвать.

В качестве вариантов названия предлагаются и управления, и исполнительные комитеты, и администрации – как сейчас. По словам Людмилы Нещадим, каждый орган территориального управления будет юридическим лицом – главным распределителем бюджетных средств под те направления и полномочия, которые будут прописаны в положении о территориальном органе управления.

- Сейчас мы на завершающем этапе обсуждения. Это будет основой формирования бюджета на 2025-2027 годы, – сказала Людмила Николаевна.

Полномочия руководителей Гатчинского округа будут соответствовать целям и задачам развития территории. Процедура определения руководителей осталась той же: глава округа будет избираться советом депутатов из своего состава, глава администрации будет назначаться советом депутатов через конкурсные процедуры. В этом смысле ничего не поменялось.

Как рассказала Людмила Нещадим, после голосования 8 сентября сформируется новый состав совета депутатов в количестве 50 человек, который и станет в дальнейшем определять вектор развития Гатчинского муниципального округа: утверждать устав, организационно-штатную структуру и множество нормативно-правовых документов, которые должны быть заложены в основу развития округа.

- Нам важно сохранить кадровый потенциал, поэтому в составе органов исполнительной власти округа будут работать все, кто видит себя в новой структуре, кто мотивирован на дальнейшее развитие, самосовершенствование и реализацию конкретных задач своей территории. А задач на каждой территории много, и важно, что они подкреплены финансово, – подчеркнула Людмила Николаевна.

- Вся ли команда войдет в округ?

- Я бы поговорила об этом после выборов совета депутатов. Наша первоочередная задача – сформировать представительный орган. Сейчас активно идет регистрация, на сегодня порядка 30-50 кандидатов подали документы в нашу территориальную избирательную комиссию. В команде должен работать тот, кто желает РАБОТАТЬ. Сегодня не время «ждунов» – сегодня время активных, динамичных; команда должна быть квалифицированной, компетентной и с человеческим лицом!

- Что должны делать граждане в связи с образованием Гатчинского муниципального округа?

- Ничего. Для жителей ничего не меняется.

2024-й – год особенный

Как заметила Людмила Нещадим, для Гатчины этот год особенный, исторический: мы единственные в Ленинградской области стали муниципальным округом:

- 2024-й значим не только с точки зрения завершения всех взятых на себя обязательств – и депутатским корпусом, и органами исполнительной власти, но и с точки зрения формирования планов развития нашего округа, поскольку, заходя на эту реформу, мы говорили, что одна из основных задач – консолидация ресурсов, усилий, финансов и сбалансированное развитие всех территорий, которые сегодня вошли в округ.

Подводя предварительные итоги первого полугодия, глава администрации отметила стабильную ситуацию и положительную динамику по всем экономическим показателям, в том числе рост объема инвестиций по сравнению с первым полугодием 2023-го. Причем инвестиции идут в обработку, в транспортировку и хранение, в науку:

- Подводя итоги исполнения бюджета района и поселений, можно сказать, что за первое полугодие мы получили на 1 млрд 300 млн рублей доходов больше, чем за шесть месяцев прошлого года. И это позволит нам выполнить все взятые на себя обязательства и заложить фундамент, который даст возможность округу активно реализовывать все планы.

Что будет с «комфортной средой» в Гатчинском округе?

Программа «Формирование комфортной городской среды» продолжит свое развитие: от округа будет формироваться одна заявка, в которой будут собраны все предложения от жителей конкретных территорий.

- Начиная с 2019 года, мы ежегодно вводили не менее 10 общественных пространств. В этом году появится дополнительно 15 новых общественных пространств, а создание муниципального округа позволит обеспечить баланс развития и благоустройства всех населенных пунктов, – отметила Людмила Николаевна.

- Различные площадки растут в Гатчине, как грибы после дождя. А появятся ли в городе общественные туалеты?

Глава администрации подчеркнула, что это не проблема, а большая задача: в городе определены несколько территорий, где должны быть построены стационарные туалеты. Два общественных биотуалета будут установлены возле входа в парк со стороны дворца и у Березовых ворот.

Дотация и «гатчинская десятина»

Создание муниципального округа позволит привлекать больше средств для развития территории. Как рассказала на пресс-конференции председатель гатчинского комитета финансов Любовь Орехова, на сегодняшний день уже внесены изменения в закон Ленинградской области о межбюджетных отношениях. Теперь вся гатчинская территория будет получать 13% НДФЛ, а не 10% – сельские поселения и 13% – городские, как раньше.

Кроме того, формируется бюджет области, в котором будет рассчитана дотация для Гатчинского округа порядка полмиллиарда рублей. И, так как Гатчинский район первым стал округом, нам сделана преференция в части доли софинансирования различных программ. Если раньше для бюджетов поселений она составляла 10%, а для Гатчины – 13%, то сейчас по всем программам гатчинская доля софинансирования снизится до 5%.

Также, по словам Людмилы Нещадим, Гатчина получила свою обещанную «десятину» как столица Ленинградской области: городу выделено дополнительное финансирование на ремонт дорог, сейчас готовится предложение по модернизации инженерной инфраструктуры.

КОС и конгресс-холл

Как рассказала глава администрации, у Гатчинского округа много проектов, и часть из них уже в процессе. Так, сейчас проектируются очистные сооружения в Сиверском, в 2025 году начнется проектирование очистных в Вырице, завершаются работы по модернизации КОС в Пудости. В проекте – культурно-спортивный центр в Мариенбурге на площадке аварийного ФОКа.

В разговоре с журналистами Людмила Нещадим признала потребность Гатчины в выставочном пространстве:

- Надо поддержать Гатчинское товарищество художников, но предложить помещение пока не представляется возможным. Мы неоднократно говорили с губернатором о строительстве в Гатчине регионального конгресс-холла или культурно-делового центра – это условное название. Александр Юрьевич идею поддерживает, и площадки для этого в городе есть. Кроме того, со следующего года мы начнем проектировать Центр творческого развития на Аэродроме – с выставочным пространством.

Отвечая на вопрос о судьбе Гатчинской школы № 4, глава администрации сообщила, что реновация продолжается:

- Подрядчик подводит со сроками, но в любом случае в этом году школа будет сдана.

Также на пресс-конференции был задан вопрос о гатчинском костеле: церковь пресвятой Девы Марии Кармельской требует если не реставрации, то хотя бы консервации. Людмила Нещадим ответила, что после завершения ремонта Павловского собора эта тема будет поднята.

День района, День города – и День округа

Людмила Нещадим заверила журналистов, что, несмотря на появление Гатчинского муниципального округа, День Гатчинского района сохранится и будет отмечаться, как положено. День города Гатчины тоже никуда не денется и, более того, вполне вероятно, в календаре праздничных дат появится День Гатчинского округа. Когда? Ну, например, закон об образовании Гатчинского муниципального округа был принят депутатами Законодательного собрания Ленинградской области 24.04.2024. Чем не знаменательная дата?