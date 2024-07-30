Ленобласть зовет за гектарами

Грант предполагает получение на льготных условиях земельного участка до 10 га в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах и 3 млн рублей. В списке для распределения — 125 участков общей площадью порядка 500 га.

С начала реализации программы в 2019 году победителями признаны 55 проектов, распределено более 300 га сельхозземель, сумма выплаченных грантов – 153 млн рублей. Хозяйства занимаются разведением мясного и молочного скота, выращиванием овощей, картофеля, пчеловодством.

Грант выдаётся по результатам очной конкурсной защиты бизнес-планов по созданию и развитию сельскохозяйственного производства в животноводстве и растениеводстве.

Право на участие в отборе имеют граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели и крестьянские фермерские хозяйства, зарегистрированные в любом субъекте Российской Федерации.

Прием заявок на участие в отборе осуществляется на бумажном носителе в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области с 30 июля до 28 августа 2024 года. Подробности проведения конкурса — на сайте комитета https://agroprom.lenobl.ru/ru/inf/konkursy-otbor/