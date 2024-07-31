Команда47: новые горизонты

Добро пожаловать в Сланцы

На правом берегу реки Плюссы в нескольких километрах от Сланцев раскинулся палаточный городок: десятки зелёных шатров в окружении изумрудной травы и небольшой берёзовой рощи. Поначалу кажется, что перед тобой слёт туристов или бардовский фестиваль – тем более что из палаток время от времени звучит гитарная музыка. Однако установленные на входе флагшток с российским триколором и надпись «Команда47» напоминают: ты попал на главный симпозиум общественных организаций Ленинградской области.

В «Год команды заботы» организаторы мероприятия совместили обширную образовательную программу с неформальным общением в окружении природы Сланцевского района. На призыв откликнулись более полусотни общественников, представляющих социальноориентированные НКО Ленинградской области.

– Мы не боимся выходить из «зоны комфорта». Не случайно Гражданский форум в этом году принимают именно Сланцы. Для нас важно, чтобы площадка несла практическую ценность — в первую очередь это знакомство жителей с социальными инициативами, возможностями преображать территории и находить поддержку на добрые дела, — отметила председатель комитета общественных коммуникаций Екатерина Путронен.

На сегодняшний день в Сланцах действует лишь несколько социально ориентированных НКО, хотя у территории есть очевидный потенциал для развития. По задумке организаторов, трёхдневный десант самых активных представителей социальной сферы сможет вдохновить неравнодушных местных жителей на запуск собственных проектов.Расчёт оправдал себя: на мероприятия форума приходили пенсионеры и молодёжь, опытные волонтёры и новички движения. Каждый могузнать – как решиться на добрые дела, найти поддержку государства и даже создать собственную НКО с нуля.

В свою очередь, столица района радушно приняла волонтёров: в распоряжении участников помимо палаточного лагеря оказались шесть городских площадок – семейный многофункциональный центр, парк культуры и отдыха, Сланцевская библиотека, спорткомплекс «Шахтер», филиал центра занятости населения и молодёжный центр «Трансформация». В их стенах проходили мастер-классы и тренинги, лекции и мозговые штурмы – всего свыше 20 публичных мероприятий.

Народное творчество и хобби по душе

Главным событием Гражданского форума стал первый в Ленобласти Фестиваль некоммерческих организаций. В течение целого дня 25 сильнейших представителей сектора социальных инициатив презентовали коллегам и местным жителям свой опыт. Каждый раз это была не скучная лекция, а настоящая шоу-программа.

Например, команда АНО «Гусь и Петух», которая развивает событийный туризм, пригласила зрителей фестиваля в путешествие во времени. Всех гостей ждало погружение в крестьянский быт XIX века. А неподалёку семейный клуб «Свояси» проводил мастер-класс по игре в бирюльки и делился секретами изготовления сувениров из известного сорняка – борщевика Сосновского.

– Я собираю по осени стволы борщевика, когда он засох, иначе это опасно. Из стеблей делаю музыкальные инструменты, которые издают звук, близкий к шуму дождя, ветра и даже прибоя. Для этого нужно поместить крупу – обычно рис – внутрь высушенного растения, проткнуть трубку зубочистками. Вот так вот и боремся с борщевиком, – пояснила «Ленинградской панораме» руководительница клуба Антонина Баранова.

Если команда клуба «Свояси» занимается пропагандой традиционных ценностей и народной культуры, то конный-спортивный центр «Новополье» из Ломоносовского района специализируется на иппотерапии. В его стенах «особые» ребята учатся ездить на лошадях и общаться с этими благородными животными. До Сланцев лошадок «гнать» не стали, зато привезли модную у молодёжи забаву – хобби-хорсинг. Мастер-класс по преодолению препятствий с игрушечной лошадью на палочке пользовался особой популярностью у зрителей.

– Наша эстафета называется «Конь – огонь». И весь фестиваль в Сланцах – прошёл огненно! Дело даже не в температуре +30 градусов, а в десятках горящих сердец, объединённых общей идеей: творить добро и помогать ближним, – отметила создательница клуба «Новополье» Анна Лаппе.

На фестивале также наградили лучшие социальные проекты Ленобласти по итогам 2023 года. В числе победителей оказался благотворительный фонд «Мы все равны». Организация из Тосненского района поддерживает семьи, в которых растут дети с особенностями развития.

– Многие сторонятся особых детей, считают их порой неполноценными — всё от незнания. Своим проектом мы стараемся развеять стереотипы, чтобы каждый человек увидел и понял, в чём особенность таких детей. Активно оказываем поддержку детям-инвалидам и детям с ОВЗ, их семьям в реабилитации, социальной адаптации и интеграции в общество, — рассказала руководитель фонда Оксана Савенкова.

Разговор по душам

В день закрытия «Гражданский форум» посетил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

— НКО — это не про освоение денег, это про конкретный результат, решение конкретных проблем социальных групп людей и оказание им целевой помощи, поддержки, либо просто создание позитивного настроения. Очень важно для волонтёров, чтобы они не превратили свою работу в производственную деятельность, не поставили её на конвейер, на поток, потому что тогда весь смысл работы НКО ломается, — высказался глава региона.

Общение с губернатором проходило в формате живого интервью. Например, волонтёры поинтересовались у Александра Юрьевича секретом борьбы с выгоранием на работе. Для многих работников социальной сферы именно колоссальные нагрузки остаются проблемой № 1.

— Бывает к концу недели, конечно, тяжеловато, особенно когда неделя выпадает 24/7, без выходных. Пытаюсь находить какие-то отдушины: или побыть с семьей; летом — есть возможность прокатиться на мотоцикле, проветрить мозги, зимой — вырваться на лыжах, иногда просто посидеть с друзьями за столом. А ещё один из способов — это почитать книгу, — сказал Александр Дрозденко.

Вспомнил губернатор и первую зарплату – в стройотряде на втором курсе. И о мечте побеседовать со Львом Толстым или Александром Невским.

Что до развития территорий Ленобласти, то представителям районов Александр Юрьевич посоветовал смотреть в будущее и быть заряженными на результат, в том числе – в вопросе развития некоммерческих организаций.

Ксения Бондаренко

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