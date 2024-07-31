На объектах спорта — льготы защитникам Родины, их семьям и многодетным

«Новый бассейн в Гатчине первым нашел возможность предоставить 50% скидку на посещение ветеранам СВО и 30% – семьям участников и многодетным семьям. Сертификаты уже переданы в фонд «Защитники Отечества». Поручение комитету по спорту: провести переговоры со всеми спортивными учреждениями области о предоставлении аналогичных льгот», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Напомним, бассейн «Атлантика» открыт в Гатчине в июне 2022 года. Это первый спортивный объект в Ленинградской области, построенный с применением механизма государственно-частного партнерства: средства на его создание выделил бюджет региона и частные инвесторы. Строительство бассейна велось по концессионному соглашению между правительством Ленинградской области и ООО «БАССЕЙН ГАТ» в соответствии с региональной программой «Развитие физической культуры и спорта Ленинградской области».

Спортивный комплекс включает в себя 3 бассейна: для спортивного плавания с 10 дорожками, для оздоровительного плавания и купания, а также для обучения плаванию детей от 7 до 10 лет. Для зрителей предусмотрены 160 сидячих мест. Для занятий спортом и отдыха в бассейне созданы 4 спортивных зала, спа-зона и медицинский кабинет.