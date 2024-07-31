"Область дружбы". Эпизод 5. Неповторимые вепсские нити

На праздник музыки, танцев, песен, вепсской кулинарии, мастер-классов и ярмарки ручных изделий собираются жители деревень и приезжают гости. Сохранение традиций малочисленного коренного народа Ленинградской области – это важная, но не единственная задача современных вепсов. Знакомство с древней и интересной культурой, возвращение культурных артефактов и знаний – увлекательное и ответственное занятие. Результат всегда виден, когда такой работой занимается целая семья!



Проект реализуется Информационным центром "Кириши" при поддержке комитета по печати Ленинградской области