Расписные бутылки Натальи Васильевой

Декоративная роспись стеклянных бутылок завладела умами и руками наших мастериц не так давно. Это очень увлекательный, хоть и не всегда простой процесс преображения обычной бутылки, к которому применимы самые разные методы. Результат порой поражает воображение: авторские вазы-бутылки не только используются по назначению или украшают интерьер, но и составляют целые коллекции в собраниях ценителей и знатоков декоративного искусства.

Декупаж, роспись акриловыми красками, витражная роспись, точечная роспись в африканском стиле — и это ещё недалеко не все возможности для раскрытия творческой индивидуальности мастера «по бутылкам». Теперь и у гатчинцев появилась возможность оценить творчество одного из таких мастеров.

Интересно, что Наталья Васильева, автор необычной коллекции расписных бутылок, представленных в библиотеке им. А.С. Пушкина, — юрист по образованию и своей первой профессии. При этом она всегда чувствовала непреодолимую потребность выразить себя в искусстве. Мечтая о карьере дизайнера одежды, она нашла свое истинное призвание в росписи бутылок и других изделий из стекла. Более пятнадцати лет Наталья Валентиновна развивает это направление, вдохновленная мастерами абстрактного экспрессионизма и красотой природы Вырицы, где живёт в настоящее время.

Выставка Натальи Васильевой называется «Чувства — не мысли». Для каждого зрителя она наверняка станет поводом и для созерцания, и для размышления. Работы художницы не просто красивы и необычны: в них заключена целая философия, которая заставляет задуматься над обыденными вещами, переосмысляя их историю, назначение и судьбу.

Юлия Лысанюк