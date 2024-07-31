Внимание — дворовым территориям

Александр Дрозденко посетил зону отдыха вдоль р. Ижора в городе Коммунаре.

Зона отдыха вдоль р. Ижора благоустроена благодаря победе на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2022 году. В рамках проекта обустроена детская площадка для разных возрастных групп с современными игровыми установками, установлен лекторий зона мастер классов, где жители и гости города могут познавать новые хобби. Для занятий спортом были устроены велодорожки, спортивная площадка и скейт-площадка. Также была обустроена зона тихого отдыха с качелями, где жители и гости города смогут отдохнуть от городской суеты. На объекте предусмотрено создание сети дождевой канализации, а также комплекс мероприятий, обеспечивающих доступ для маломобильных групп населения.

На территории общественного пространства проводится социальный проект «Зарядка с чемпионами», который представляет собой занятия спортом на открытом воздухе для различных возрастных групп.

Вторым пунктом визита губернатора стал Сквер «Память» в п. Лукаши. Напомним, Сквер «Память» в п. Лукаши благоустроен по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» по предложению жителей поселка. В 2024 году по проекту Центра компетенций Ленинградской области обустроили подход к памятнику погибшим воинам - сквер «Память».

Сегодня территория представляет собой аллею, ведущую к памятнику регионального значения «Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 гг.» Событийная составляющая напрямую связана с этим исторически местом: здесь проводятся различные события, связанные с Великой Отечественной войной, и иные мероприятия патриотической направленности.

Территория функционально делится на пять зон: входная, аллея памяти, прогулочная тропа, смотровые площадки и мемориальная зона. Входная зона является встречающей-информационной. Здесь под навесом расположены качели с подсветкой, цветник и информационный стенд. Далее аллея памяти соединяет входную зону и мемориальную. Вдоль нее расположены зоны отдыха и качели. Идеей данной зоны является неторопливое повествование, посвященное истории завода и возникновению мемориала. Прогулочная аллея с деревянным настилом, петляющая между существующих берез, является дублером главной аллеи. Здесь также расположены скамьи под навесом, чтобы спрятаться от осадков. Вдоль дорожки из террасной доски высажены влаголюбивые растения.

Вдоль главной аллеи предусмотрены две смотровые площадки, выступающие над крутым уклоном берега. Благодаря созданным навесам, территория обеспечивается всесезонными сценариями использования, поскольку у посетителей имеется возможность спрятаться от осадков. Мемориальная зона остается ключевой. Здесь сохраняется площадка для памятных мероприятий. Встроенные в мощение металлические информационные таблички рассказывают историю находящегося через дорогу завода и воинского захоронения. Всего вдоль аллеи расположено восемь подобных табличек, повествующих о ключевых датах в истории данных объектов.

Александр Дрозденко поручил областному комитету по ЖКХ разработать предложения по увеличению ремонтов дворов с учетом потребностей муниципалитетов.

«Современные общественные пространства меняют жизнь в поселениях. Но внимания требуют и дворы», — отметил губернатор.