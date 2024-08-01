«Десятая муза» Алисы Смирновой

Финальный этап Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» проходил в Москве с 16 по 19 июля. Прежде чем отправиться за победой в столицу, Алиса Смирнова победила на региональном этапе конкурса и была включена в делегацию Ленинградской области в номинации «Тележурналистика».

Программа мероприятий в Москве была обширна. Ребята знакомились, обменивались творческими планами, защищали свои творческие работы, посещали экскурсии.

По итогам конкурса Алиса Смирнова стала лауреатом II степени Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» в номинации «Тележурналистика».

Столь высокая награда призвана мотивировать начинающего кинематографиста не останавливаться на достигнутом, стремиться развиваться творчески и профессионально.

Напомним, что Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза» входит в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие детей и их интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. Информация об участниках конкурса будет занесена в информационную систему «Ресурс об одаренных детях» (талантыроссии.рф).

Андрей Соколов