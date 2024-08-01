«Десятая муза» Алисы Смирновой
Алиса Смирнова, ученица медиастудии «SmArt», которая работает на базе Гатчинского центра информационных технологий, стала призером Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза».
Финальный этап Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» проходил в Москве с 16 по 19 июля. Прежде чем отправиться за победой в столицу, Алиса Смирнова победила на региональном этапе конкурса и была включена в делегацию Ленинградской области в номинации «Тележурналистика».
Программа мероприятий в Москве была обширна. Ребята знакомились, обменивались творческими планами, защищали свои творческие работы, посещали экскурсии.
По итогам конкурса Алиса Смирнова стала лауреатом II степени Всероссийского конкурса юных кинематографистов «Десятая муза» в номинации «Тележурналистика».
Столь высокая награда призвана мотивировать начинающего кинематографиста не останавливаться на достигнутом, стремиться развиваться творчески и профессионально.
Напомним, что Всероссийский конкурс юных кинематографистов «Десятая муза» входит в перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие детей и их интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений. Информация об участниках конкурса будет занесена в информационную систему «Ресурс об одаренных детях» (талантыроссии.рф).
Андрей Соколов