Гатчинцам вручили государственные награды

«Наша земля имеет давние традиции, она всегда была на острие всех переломных событий в истории России: Рюрик, Александр Невский, Петр Первый, революция, Великая Отечественная, первый трактор, первая электростанция, ЦБК. Сегодня область динамично развивается по всем направлениям. Мы и промышленный регион, и аграрный, и энергетический, и логистический хаб, и научный центр. Хотя у нас и нет полезных ископаемых, но мы — регион-донор в экономике страны. Наша главная ценность — наши люди. Я хочу всех нас поздравить с 97-летием нашей родной, любимой Ленинградской области, пожелать крепкого здоровья, благополучия, успехов в делах и начинаниях, и мирного неба над головой!», — отметил Александр Дрозденко.

Сегодня впервые в Доме Правительства области вручались награды Луганской Народной Республики – за высокий профессионализм при организации и доставке гуманитарной помощи, своевременно оказанную поддержку участникам специальной военной операции и мирному населению города Свердловска Луганской Народной Республики наградой ЛНР «За гуманитарную помощь» награждены представители коммерческих и общественных организаций Ленинградской области.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении специального задания в зоне специальной военной операции медали «За отвагу» удостоен Сергей Соколов – стрелок добровольческого формирования «Барс», медали «За храбрость» II степени Сергей Лёвкин, командир штурмового отделения добровольческого формирования «Ахмат-спецназ».

Большая группа медицинских работников Ленинградской области награждена медалью Луки Крымского за самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях на новых территориях России. Среди них и гатчинские медики:

- Александр Геннадьевич Бондарьков – врач Гатчинской КМБ;

- Валерий Геннадьевич Иванцов – заведующий педиатрическим отделением Гатчинской КМБ;

- Игорь Федорович Лозовский – заместитель директора «Гатчинского дома реабилитационного проживания».

В Год семьи орденом «Родительская слава» награждена многодетная семья Макогоновых из Ломоносовского района, медалью ордена «Родительская слава» – семья Рогозов из Подпорожского района.

За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом Дружбы награжден Сергей Бебенин — председатель Законодательного собрания Ленинградской области.

За большой вклад в социально-экономическое развитие Ленинградской области знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской области» награжден Георгий Вилинбахов, государственный герольдмейстер России, председатель Геральдического совета при Президенте Российской Федерации.

Благодарность президента Российской Федерации объявлена Николаю Лизунову, машинисту укладчика асфальтобетона ООО «Северная нерудная компания», почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации» присвоено Татьяне Акопьян – оператору машинного доения АО «Племенной завод Первомайский», почетной грамотой губернатора Ленинградской области награжден Дмитрий Лаутало, солист Симфонического оркестра Ленинградской области.

Благодарность Министра экономического развития РФ объявлена Многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных услуг Ленинградской области, как лучшей региональной сети МФЦ России.

Также среди награжденных Сергей Юрьевич Лукоянчев, заместитель управляющего директора по безопасности акционерного общества «ОДК-Сервис». Он награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Президента Российской Федерации награждена Ольга Петровна Кожаева – директор по персоналу акционерного общества «ОДК-Сервис».

За активную общественную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Валерий Николаевич Лунев – член Общественной организации ветеранов войны и труда Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу Елене Евгеньевне Федоровой – главе администрации Сяськелевского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области присвоено почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».