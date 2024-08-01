Квест в Гатчине объединил поколения

Городской квест стал продолжением муниципального проекта «Поколения вместе». Во время его прохождения игрокам не раз приходилось слышать вопрос: «А что вы делаете?». Поэтому поясним, квест – это цепочка задач, которые необходимо решить для достижения конечной цели. Квесты бывают разных форматов и тематик. В городском квесте пространство города превращается в настоящее приключение с загадками и скрытыми уголками.

Автор проекта «Поколения вместе» – председатель совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева. Большие совместные дела в рамках проекта воплощаются в жизнь благодаря многочисленным партнерам – это Гатчинский дворец молодежи, Районный центр детского творчества, комитет образования, центр «Авангард» и другие единомышленники.

Открывая мероприятие, Людмила Голубева говорила о необходимости знать историю, чтобы разбираться в настоящем и будущем.

- Мы реализуем проект при поддержке администрации Гатчинского района. Это наше очередное мероприятие. Основной костяк – члены молодежных трудовых бригад, волонтеры Гатчинского дворца молодежи, участники ветеранского движения, гатчинские семьи. Тема квеста – история города Гатчины и его знаменитых жителей. Команды пройдут по главным городским улицам и посетят Гатчинский дворик, Поэтический сквер, сквер у здания администрации (объект культурного наследия «Больничный городок»), осмотрят кирху и другие достопримечательности. Неважно, кто в итоге победит, важно, что каждый узнает что-то новое об истории нашего города, - сказала Людмила Голубева.

Важность преемственности поколений также подчеркнула директор Гатчинского дворца молодежи Виктория Чернова.

- Сегодня как никогда важно создавать условия для взаимодействия и укрепления межпоколенческих связей. В течение года Гатчинский дворец молодежи проводит много различных мероприятий, где молодежь вместе с представителями старшего поколения проводят совместный досуг. Они открывают новые знания, делятся опытом друг с другом и предлагают новый формат мероприятий, - отметила Виктория Чернова.

Участникам квеста, взрослым и детям, предстояло пройти восемь станций. Учитывая жаркую погоду, в зачет шло только время выполнения заданий, без перехода от станции к станции. Команды получили маршрутные листы и после коротких напутствий разошлись, каждая в своем направлении.

На каждой станции их ждали интересные задания: чтобы пройти на следующий этап, нужно было ответить на вопросы викторины, разгадать кроссворд или решить какую-нибудь другую задачу. Так, на станции в сквере на ул. Киргетова, чтобы отыскать схему прохождения этапа, пришлось перелистать все книги в шкафах буккроссинга.

В команде председателя совета ветеранов УМВД Гатчинского района Антонины Моргач оказались только мальчишки 15-17 лет, из разных учебных заведений города Гатчины. Их первая станция – Поэтический сквер. Здесь команду встречал ученик Гатчинской школы №7, волонтер Максим Иллюшко.

- Меня попросили помочь с этим мероприятием, думаю, потому что в школе я часто выступал на митингах у памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны. Волонтер ГДМ Роман Алексеенко предоставил нам тексты и задания. Моя задача - встретить команду, рассказать об истории этого места и ближайших исторических зданий, засечь время и организовать коллективное отгадывание исторического кроссворда, - пояснил Максим.

Общими усилиями с кроссвордом команда справилась быстро.

Напомним, что в рамках проекта уже прошли две викторины «Связь поколений» с участием школьников, их родителей и ветеранов. Жизненный опыт старшего поколения, смекалка, внимательность и творческий подход школьников, умение договариваться в выборе ответа позволили командам достаточно быстро находить правильные ответы.

Татьяна Можаева