В день рождения Ленобласти — бесплатный доступ к архивам

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Среди открытых документов — протоколы и распоряжения местных советов и исполкомов разных районов Ленинградской области довоенного, военного периода и времени — сразу после окончания Великой Отечественной войны, дореволюционные церковные метрические книги, документы, свидетельствующие о преступлениях нацистов в годы войны.