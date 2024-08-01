В день рождения Ленобласти — бесплатный доступ к архивам
Сегодня, 1 августа 2024 г., в день образования Ленинградской области пользователи могут бесплатно получить удаленный доступ к оцифрованным документам из фондов Ленинградского областного государственного архива в г. Выборге.
Рубрики: Общество
1156 дел доступны для просмотра с 00:00 01.08.2024 до 00:00 02.08.2024 для всех зарегистрированных пользователей портала «Архивы Ленинградской области» в личном кабинете, а также в разделе «Оцифрованные документы» на странице ЛОГАВ.
Среди открытых документов — протоколы и распоряжения местных советов и исполкомов разных районов Ленинградской области довоенного, военного периода и времени — сразу после окончания Великой Отечественной войны, дореволюционные церковные метрические книги, документы, свидетельствующие о преступлениях нацистов в годы войны.
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