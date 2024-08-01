В вузы Ленобласти – через Госуслуги

На бюджет приём документов уже завершился: в вузы Ленобласти поступило 1301 заявление, из них 80% - через Госуслуги. Но ещё можно поступить на платное отделение.

На Госуслугах можно подать заявление в 5 вузов, в каждом из которых можно выбрать до 5 направлений. В случае поступления заключить договор можно дистанционно, подписав его в приложении «Госключ».

Подать заявление в вуз https://www.gosuslugi.ru/vuzonline

Всего в России сервисом «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах воспользовались более 600 тыс. человек, подано свыше 1,6 млн заявлений в более чем тысячу вузов.

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- Юриспруденция

- Прикладная информатика

- Лечебное дело

Удобные сервисы для жителей внедряются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».