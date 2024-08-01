В вузы Ленобласти – через Госуслуги
Абитуриенты уже подали 1949 заявлений в вузы Ленинградской области, большинство из них – 65% – с помощью портала Госуслуг.
На бюджет приём документов уже завершился: в вузы Ленобласти поступило 1301 заявление, из них 80% - через Госуслуги. Но ещё можно поступить на платное отделение.
На Госуслугах можно подать заявление в 5 вузов, в каждом из которых можно выбрать до 5 направлений. В случае поступления заключить договор можно дистанционно, подписав его в приложении «Госключ».
Подать заявление в вуз https://www.gosuslugi.ru/vuzonline
Всего в России сервисом «Поступление в вуз онлайн» на Госуслугах воспользовались более 600 тыс. человек, подано свыше 1,6 млн заявлений в более чем тысячу вузов.
Самые популярные направления
- Информатика и вычислительная техника
- Информационные системы и технологии
- Юриспруденция
- Прикладная информатика
- Лечебное дело
Удобные сервисы для жителей внедряются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».