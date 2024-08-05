ПИЯФ возместил ущерб, причиненный реке Тёплой

Проверкой установлено систематическое превышение ПИЯФ нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в месте сброса сточных вод в водный объект рыбохозяйственного значения - реку Тёплую в Гатчинском районе, сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

В целях возмещения причиненного вреда и восстановления прав граждан на благоприятную окружающую среду природоохранным прокурором направлено исковое заявление о взыскании с ФГБУ «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова национального исследовательского центра «Курчатовский институт» ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам Российской Федерации.

Судом исковые требования прокурора признаны законными, обоснованными и удовлетворены.

В настоящее время ПИЯФ возместил ущерб в полном объеме.