«Команда 47»: только вперёд!

Зелёное сердце Кудрово

Кудрово по праву можно назвать одним из символов современной Ленинградской области. За 15 лет посёлок с населением меньше 100 человек превратился в динамично развивающийся город, который из года в год удерживает звание самого комфортного места для жизни во всей России. В 2024 году к этому титулу добавился и статус столицы празднования 97-летия Ленинградской области.

Торжества проходили в парке «Оккервиль» - зелёном сердце Кудрово. Последние месяцы эта зона отдыха была закрыта на реконструкцию, так что временное открытие парка в честь праздника стало прекрасной новостью для всех кудровчан. Люди оценили промежуточные итоги благоустройства: современный ландшафтный дизайн, новую детскую площадку с игровыми зонами «Кит» и «Сырный буксир», а также удобный амфитеатр со сценой для культурных мероприятий.

Именно здесь с 10 утра проходил «Семейный фестиваль» - одно из центральных событий Дня Ленинградской области.

— У нас действительно в Ленобласти традиционные многопоколенные и многодетные семьи. Спасибо вам огромное за ваш ежедневный труд, потому что семья — это всегда работа. И чем больше в семье детишек – тем больше такой работы! Мы очень надеемся, что это станет доброй традицией: на день рождения Ленобласти проводить Семейный фестиваль, — обратилась к зрителям уполномоченный по правам ребенка в 47-м регионе Татьяна Толстова.

Здесь каждый мог найти занятие себе по душе. Я, например, заглянула на стенд футбольного клуба «Ленинградец». Мальчишки и девчонки учились у футболистов чеканке мяча и секретным финтам, а далёкие от спорта люди могли сделать селфи с талисманом команды – лосём Лосилием.

Неподалёку работал выездной отдел ЗАГСа Ленинградской области. Среди тех, кто решил создать семью и расписаться в День Ленобласти оказались Александр и Екатерина Гулько из Всеволожска.

– Мы вместе уже два года, всё это время проживаем в Ленинградской области. Решили, что сочетаться браком в такой день – хорошая идея. Получилось замечательно, праздник удался, а нашими гостями стали тысячи ленинградцев, — пояснили «Ленинградской панораме» молодожёны.

Ленинградская семья

Году семьи было посвящено и традиционное выступление муниципальных районов и округов Ленобласти. Волховский район предстал перед гостями праздника как большая кулинарная семья, рассказав о местных традициях гостеприимства. Выборгский район оказался богат на спортивные династии, а Киришский – на семьи, прославившие малую родину в трудовых подвигах.

Овации сорвало выступление команды Кировского района на тему «Ультрасоврменная семья». Представители района перепели хит «Моя игра» рэпера Басты, слегка переделав текст: «Моя семья, моя страна, здесь правила одни и цель одна!». Поющим чиновникам в этот момент подпевали, без преувеличения, все зрители!

Презентация визитных карточек проходила на главной сцене, оформленной в виде гигантского корабля. За штурвалом судна расположился Капитан – губернатор Александр Дрозденко. Адмиралом же был выбран почётный гость Дня Ленобласти – глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

— Буря эмоций, все классно и здорово! Ленинградской области – 97 лет. С точки зрения человеческой жизни — это солидный возраст. С точки зрения истории — это миг. Но это наш миг, который мы прожили достойно, честно и открыто, — поздравил земляков Александр Юрьевич.

— Ленинградская область это наш родной дом, где царят мир, благополучие и порядок, где от поколения к поколению передаются наши традиции и наши духовные ценности. Так было, так есть и так будет всегда, — обратился к собравшимся Сергей Нарышкин.

Слова поздравлений сменялись вручением ценных подарков. Так, губернатор Северной столицы Александр Беглов передал 47-му региону соляную комнату для одного из строящихся детских садик. Символично, что это произошло именно в Кудрово, ведь город связывает агломерацию Ленинградской области и Санкт-Петербурга. В совместные планы двух регионов входит строительство здесь новой станции метрополитена – пользоваться ей будут и ленинградцы, и петербуржцы.

Кульминацией официальной части стало чествование новых почётных граждан Ленинградской области. Впервые этого звания была удостоена мать-героиня: жительница Соснового Бора Ольга Кравцова. Вместе с мужем Евгением, ведущим инженером Ленинградской атомной станции, она воспитывает 18 детей, посвящая им всё своё время и силы. Почётным гражданином также стал депутат Госдумы РФ Сергей Петров – уроженец Волхова, активный участник общественной и политической жизни региона.

Калейдоскоп эмоций

Главным подарком для всех гостей праздника стала насыщенная концертная программа. Перед ленинградцами выступили Алексей Чумаков, Юлиана Караулова, Татьяна Буланова и Родион Газманов. В это же время в парке не стихали активности и игры. Кто-то участвовал в турнире по шахматам, кто-то проводил время с детьми на новой игровой площадке или же знакомился с работами ремесленников на «Ярмарке мастеров».

Совместить развлечения и пользу смогли представители МЧС России. Они рассказали о современной технике, которая помогает спасать жизни людей: будь то гидравлические ножницы или бензорез для вскрытия металла, а также газовая установка пожаротушения. Желающие могли примерить боевую форму пожарного или даже попасть в мишень прицельным напором воды из пожарного рукава.

На фестивале «Калейдоскоп вкуса» ленинградцев ждали мастер-классы по приготовлению ухи, расстегаев из ладожского судака, картофельных драников. Не обошлось и без готовых блюд из числа гастрономических брендов Ленобласти: ладожской корюшки, петровской ухи, карельских калиток, выборгского кренделя…

— Очень хочется побывать везде. Так много всего интересного, что мы с мужем разрываемся. Больше всего понравились гастрономическая зона и новая детская площадка, – поделилась с «Ленинградской панорамой» жительница Кудрово Ирина Чекалина.

В какой-то момент настроение ленинградцев передалось окружающей природе. Праздник начинался под раскаты грома – многие гости пришли в Оккервиль с зонтами или в дождевиках. Однако к вечеру над Кудрово вышло солнце, которое согревало гостей до завершения торжества. К традиционному салюту все успели согреться и насладиться атмосферой праздничного летнего дня. Ну а эстафета праздника от Кудрово перешла к Киришам – где уже в 2025 году пройдёт очередной День Ленобласти.

Ксения Бондаренко

Фото «Ленинградская панорама»