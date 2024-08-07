Смотр-конкурс «Подворье - 2024» - на финишной прямой

Для участия в конкурсном отборе всем желающим необходимо было прислать заявку в администрацию своего поселения до 1 июля. И жители активно откликнулись – поступило более 60 заявок. По итогам их рассмотрения жюри определит победителей в пяти номинациях: «Лучший благоустроенный участок», «Лучший пчеловод», «Ветеранское подворье», «Лучшее личное подсобное хозяйство» и «Лучшие умелые руки».

В этом году на конкурс заявилось семь пчеловодов и восемь владельцев личных подсобных хозяйств (ЛПХ).

Участник конкурса в номинации «Личное подсобное хозяйство» Ксения Терещенко живет в деревне Малое Верево с мужем и двумя детьми. Личному подсобному хозяйству Ксении в этом году будет шесть лет. Все члены семьи, кроме младшего сына, которому два года, принимают активное участие в хозяйственной деятельности. Ксения Олеговна работает инструктором-методистом в Веревском ФОКе, а сельское хозяйство для нее - хобби, которое приносит большое удовольствие.

Фермеры и заводчики абердин-ангусского и герефордского скота Александр и Дарина Анисимовы ведут подсобное хозяйство на территории Дружногорского поселения больше года. Общий стаж в данном направлении у них более пяти лет.

Другой участник смотра-конкурса - житель Елизаветинского поселения Олег Викторович Вихтюк - ветеран боевых действий, имеет награды. С недавних пор реализовал свою мечту и начал заниматься личным подсобным хозяйством.

Больше всего конкурсантов подало заявки в номинацию «Лучшие умелые руки» - 17 человек. Серьезная конкуренция в номинациях «Лучший благоустроенный участок» - 15 конкурсантов и «Лучшее ветеранское подворье» - 14 конкурсантов.

Участник в номинации «Лучшие умелые руки» Владимир Алексеевич Гамаль живет в деревне Химози Большеколпанского поселения. Его увлечение - огород и работы по дереву. Сначала были простейшие поделки, например, свистульки, а затем - полезные в хозяйстве изделия, предметы декора, оригинальные сувениры. Он их сам придумывает, делает эскиз, воплощает и совершенствует. Сейчас деревянные поделки Владимира Алексеевича украшают все подсобное хозяйство.

Одна из участниц в номинации «Ветеранское подворье» - Нина Николаевна Матусевич. Она родилась в 1948 году в Казахстане, потом переехала с супругом в Волосовский район, а с 1989 года живет в поселке Торфяное. Нина Николаевна и ее супруг занимаются огородничеством всю жизнь. Площадь обрабатываемой земли составляет около 12 соток. Как только заходишь к ним на участок, сразу же видно, сколько сил вкладывают супруги в свой дом и огород. Все чисто и ухожено, аккуратные грядки. Есть и место для отдыха: беседка, качели.

Большое количество плодоносных деревьев и кустарников, хорошо растут овощи, фрукты, ягоды, корнеплоды и многолетники. Поражают теплицы с невероятным количеством сортов помидоров: есть просто гигантские экземпляры - «Бычье сердце», а есть забавные сорта - «Ослиные уши», «Запуняка» «Золотая клуша», «Батяня», «Кулема», «Феня», «Пузата хата». А еще растут перцы, огурцы, картофель, капуста, свекла, морковь, клубника, зелень - всего и не перечислить.

Невероятно красивые цветники радуют своим разнообразием. Даже не представить, сколько времени Нина Николаевна проводит на земле, чтобы создать такую красоту!

Лично познакомиться с лучшими пчеловодами и животноводами, садоводами и огородниками Гатчинского района можно будет на празднике «Подворье-2024» в Войсковицах 9 августа. Торжественное открытие в 12 часов. Победителей и участников наградят дипломами и памятными подарками.

Татьяна Можаева