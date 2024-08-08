Из Ленобласти в Белоруссию — быстрее и удобнее

«В Ленобласти расширен второй участок федеральной трассы в сторону Пскова и Белоруссии. Четыре полосы от Межозерного до Городца в Лужском районе — это безопасность водителей и еще один шаг к увеличению грузооборота между Россией и братской республикой. Старт движению транспорта дали сегодня вместе с министром транспорта России Романом Старовойтом. В добрый путь!», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона напомнил, что прошлой осенью был запущен проезд по четырехполосному участку от Заплюсья в сторону Луги. Расширение важной транспортной артерии страны продолжается: идет расширение участков от Мшинской в сторону Батово, намечено сделать 6 полос на участке в районе деревни Лядино к сентябрю 2028 года.

Как отметил министр транспорта России Роман Старовойт, автомобильная дорога Санкт-Петербург — Псков и далее на Беларусь уже давно требовала внимания. Совместная работа с правительством Ленинградской области позволяет реализовывать такие масштабные проекты. В планах — довести в кратчайшие сроки автомобильную дорогу в пределах Ленинградской области до четырёх полос движения: это не только скорость и удобство, в первую очередь, это обеспечение безопасности.

На обновленной трассе четыре полосы движения разделены металлическим барьером, что предотвращает выезд машин на встречную полосу. Развороты обеспечены через пересечения со светофорами. Установленные на них контроллеры и датчики мониторинга транспортных потоков позволяют оценить дорожную ситуацию в режиме онлайн и скорректировать режимы работы светофора. В деревнях Жглино и Городец построены тротуары и смонтированы светофоры с кнопкой вызова на наземных пешеходных переходах.