Реконструкцию очистных – параллельно с очисткой рек

Александр Дрозденко подчеркнул, что этот процесс надо вести параллельно с реконструкцией канализационно-очистных сооружений, «…чтобы чистка рек не была напрасным трудом».

Директор областного «Водоканала» Сергей Голованов поделился планами реконструкции очистных сооружений в Гатчинском районе:

- В соответствии с поручением губернатора в прошлом году был подписан контракт с Фондом национального благосостояния о совместном финансировании реконструкции очистных сооружений. Сейчас ведутся проектные работы, к концу года надеемся получить проектное заключение и приступить к строительно-монтажным работам в следующем году. Гатчинский район с 2021 года работает по водоснабжению и водоотведению в рамках концессии, у нас запланирована реконструкция КОС в Сиверском – в этом году разрабатывается проектно-сметная документация, на 2025 год в рамках концессии запланирована разработка проектно-сметной документации по реконструкции КОС в Вырице. И скорректируем нашу инвестпрограмму с «Коммунальными системами Гатчинского района» по реконструкции КОС в Лукашах.