Бумагопластика в «Загвоздке» - шаг к кинетическому искусству

Напомним, культурный центр «Загвоздка» начал свою деятельность в октябре 2019 года и с тех пор регулярно радует гатчинцев творческими проектами.

Как рассказал руководитель культурного центра «Загвоздка», мастер кинетической скульптуры Евгений Климов, цикл мастер-классов по бумагопластике стал естественным продолжением проекта «Ветер-художник», реализуемого в учебной мастерской «Весёлый ветер» центра «Загвоздка». «Бумажный» проект рассчитан на полгода: он начался в мае этого года и продлится до конца ноября.

Бумагопластика только кажется простым занятием. На самом деле это целое искусство. Но стоит понять его основные принципы, «договориться» со своими собственными руками, как всё пойдёт как по маслу. А если ещё и фантазия подключится - из простой бумаги будут получаться настоящие чудеса!

Проект «Бумагопластика» рассчитан в первую очередь на детей. Под руководством преподавателей ребята учатся делать объёмные бумажные фигурки животных, птиц, цветы и домики. Что и говорить, с мастерами детям повезло: Борис Пантелеев - уникальный специалист по созданию скульптур из бумаги, конструированию из плоского материала объемных объектов, преподаватель с многолетним стажем; Евгений Климов — признанный художник в области кинетического искусства.

Как рассказал Евгений Николаевич, первыми участниками мастер-классов стали учащиеся Гатчинской детской художественной школы.

- У нашего центра давно уже выстроились устойчивые связи с педагогами и руководством «художки», - говорит он. - Ребята приходят к нам с огромным удовольствием, да и пользу большую от занятий получают, ведь у нас они могут выйти за границы плоскости и освоить основные принципы объемного моделирования из листа. Бумагопластика развивает чувство пространства, даёт навыки черчения, трехмерного мышления, пропорций, цвета, формы.

Желанными гостями «Загвоздки» уже не первый год являются и воспитанники детского приюта при Гатчинском центре реабилитации детей и подростков «Дарина». Такая возможность у них появилась благодаря проекту «Дарю добро», который реализуют волонтеры Гатчинской школы третьего возраста. На одном из июньских занятий ребята не только научились делать бумажных слона и сову, но и с помощью педагога соорудили из газет стильные кепки от солнца.

Занятия с детьми проходят в тёплой дружеской атмосфере, не только оставляя незабываемые впечатления, но и давая им полезные навыки работы с листовым материалом, которые могут пригодиться в дальнейшем.

- Главное — дети уходят, переполненные положительными живыми эмоциями, а это немало в наш век гаджетов и переизбытка информации, - говорит Евгений Климов. - Кстати, иногда мастер-классы для учащихся Гатчины совмещаются с обзорными экскурсиями, что расширяет кругозор юных гатчинцев.

По словам Евгения Климова, уроки бумагопластики проходят не просто так, сами по себе: они являются подготовительным этапом к освоению навыков изготовления ветряных кинетических скульптур или флюгеров. Для художника этот момент имеет принципиальное значение.

- Через работу с бумагой я хочу подвести участников проекта к работе с листовым металлом, - говорит Евгений Николаевич. - Для чего я это делаю? Мне очень хочется, чтобы в Гатчине появились новые арт-объекты — ветряные кинетические скульптуры. Они могли бы не только оживить наши улицы и парки, но и стать настоящим украшением городских праздников и фестивалей. Есть ещё одна замечательная идея, которую хотелось бы реализовать — установить тематические ветряные скульптуры в знаковых местах гатчинских микрорайонов Мариенбург и Загвоздка, на пути следования экскурсионных маршрутов.

На осень в рамках проекта запланированы мастер-классы со студентами ГИЭФПТ. С педагогами этого вуза Евгений Климов сотрудничает уже не первый год. Будущие дизайнеры с удовольствием слушают его лекции, приходят на экскурсии в мастерскую и участвуют в практических занятиях.

- Кстати, на занятиях в ГИЭФПТ я уже встречаю ребят, которые приходили ко мне на мастер-классы, ещё когда учились в «художке», и у них есть большое желание продолжать занятия в области кинетического искусства, - говорит Евгений Николаевич. - Со студентами мы делаем более сложные, какие-то абстрактные вещи, пробуя с бумаги переходить на пластик и металл.

- Я стараюсь зародить у своих учеников интерес к такому интересному виду творчества, как кинетическое искусство, - признаётся художник. - Возможно, кто-то из них захочет заняться этим уже всерьёз, на профессиональном уровне. К тому же, как мне кажется, этот вид искусства очень бы прижился в Гатчине — городе ландшафтном, в котором много парков и открытых пространств. Ветряные кинетические скульптуры могли бы стать одной из визитных карточек Гатчины, придав ей особый шарм.

Юлия Лысанюк