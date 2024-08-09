Добро пожаловать в ряды счастливых родителей!

На всех уровнях разрабатываются новые механизмы и подходы, позволяющие решать насущные задачи, в том числе и при активном содействии общественных организаций, в частности таких, как женсоветы, союзы женщин и матерей России, отделения которых действуют и в нашем регионе.

Актуальные меры поддержки и уникальный опыт трёхстороннего взаимодействия органов власти, общественности и семей, нуждающихся во внимании, относительно недавно обсуждались в формате круглого стола под девизом «Синергетический подход государства и общества в реализации намеченных задач», прошедшего в ходе расширенного заседания Общественной палаты Ленинградской области.

Поговорим о цифрах

Согласно статистике органов социальной защиты населения, в прошлом году был достигнут и даже перевыполнен так называемый целевой показатель рождаемости: в регионе родилось 4 659 первенцев, 4069 – вторых детей, 2255 – третьих, 1160 – последующих и 12 детей, очерёдность рождения которых неизвестна. Итого – 12 154 ребёнка (на 132 больше целевого показателя).

Специалисты отмечают, что в последнее время всё больше стали рожать многодетные мамы (напомним: многодетной считается семья, имеющая трех и более детей). И цифры это подтверждают.

Вместе с тем есть, конечно, и проблемы. Одна из них – так называемое отсроченное родительство, когда рождение первого ребёнка откладывается на возраст 30+ (активным репродуктивным считается возраст 20-29 лет), несмотря на все меры, призванные стимулировать более раннее появление первенца – единовременные и ежемесячные выплаты, региональный маткапитал и многое другое.

10 лет – много или мало?

Комплекс мер поддержки осуществляет программа «Десятилетие детства», рассчитанная на 2017-2027 годы и реализующаяся в рамках нацпроекта «Демография». О ней, а также о других направлениях работы ведомства рассказала участникам встречи заместитель начальника регионального управления ЗАГС Ирина УШАКОВА-КУДРЯШОВА.

По словам руководителя, программа включает в себя несколько блоков, подразумевающих сбережение здоровья, обеспечение благополучия семей с детьми, всестороннее развитие, обучение и воспитание детей, их безопасность, формирование необходимой для этого инфраструктуры, защиту детей, оставшихся без попечения родителей, а также улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья.

Так, в рамках программы оснащаются в соответствии с современными стандартами медицинские кабинеты в школах, в системе среднего медицинского образования готовят специалистов для сопровождения детей с онкологическими заболеваниями, проводится комплексная просветительская работа по профилактике абортов, увеличено число циклов экстракорпорального оплодотворения за счёт средств фонда обязательного медицинского страхования для семей, страдающих бесплодием, и многое другое.

Уделяется внимание вакцинации (включая профилактику необоснованных отказов родителей делать прививки своим детям), проводятся конкурсы среди детских спортивных клубов и лучших преподавателей физкультуры в школах, организуются фестивали ЗОЖ, пропагандирующие отказ от вредных привычек и их профилактику.

Ирина Ушакова-Кудряшова также привела данные регистрации браков, объяснив всплеск в 2022-м:

– Было зарегистрировано 10 039 бракосочетаний, что составляет 122 % по отношению к 2021-му году. Это связано с началом специальной военной операции. По этой же причине у нас наблюдался спад в 2023-м – всего 8 709 актов. В первом квартале нынешнего года зарегистрировано 1922 брака (годом ранее – 2177).

К счастью, наблюдается снижение тенденции разводов. Тревожит, правда, то, что 2/3 браков расторгаются по решению суда, то есть в семьях, становящихся неполными, есть дети.

…Тогда мы идём к вам

Органы ЗАГС проводят также работу, направленную на повышение статуса материнства и отцовства, на пропаганду многодетности и укрепление традиционных семейных ценностей.

Услуги органов ЗАГС становятся всё более доступными. Некоторые можно получить (или подать заявку на них) через личный кабинет на портале Госуслуг или в Многофункциональных центрах, а в Кудрово в местной поликлинике открылся кабинет, где можно зарегистрировать акт рождения ребёнка. Неоспоримое удобство, скажем, для мам-одиночек и других жительниц Ленинградской области, которым бывает непросто добраться в райцентр, даже по такому важному поводу. В данный кабинет могут также обратиться семейные пары и новоиспечённые родители, не состоящие в браке. Об этом и многом другом рассказывает начальник областного управления ЗАГС Ольга КУЛИКОВА в эфире выпуска, подготовленного Центром управления 47 регионом.

Большим подспорьем в развитии всех направлений взаимодействия человека и государства является цифровизация. И органы ЗАГС не отстают, заверяет Ольга Куликова:

– За последние четыре года оцифрованы документы, хранящиеся с первой половины прошлого века. Теперь все актовые записи, составленные с 1 января 1926 года по настоящее время, находятся в едином государственном реестре ЗАГС. Такая конвертация сделала документы доступными из любой точки нашей страны – неважно, где человек родился и живёт.

Это актуально, к примеру, в случае потери свидетельства о рождении ребёнка, а оно необходимо для поездки в отпуск на поезде или самолёте. Достаточно прийти в любой отдел ЗАГС и получить дубликат.

Успешно действует дистанционный суперсервис «Рождение ребёнка». Родители могут сэкономить время на поход в учреждение, отправив из дома через портал Госуслуг соответствующее обращение с прикреплёнными к нему электронными документами. Удалённая регистрация акта рождения малыша не отменяет возможности получить, в дополнение к виртуальному, бумажное свидетельство о рождении.

В нынешнем году мы уже не раз упоминали, что новоиспечённым родителям в ЗАГСе вручают памятную медаль «Рождённому на земле Ленинградской» и набор распашонок, чепчиков, ползунков – приданое малышу на первое время. Недавно набор обновился, в него теперь входят товары универсальных цветов, подходящих для мальчиков и девочек, снабженные подписью: «С заботой. Ленинградская область». Кстати, все от местных производителей.

Двойные и тройные подарки вручаются двойняшкам, тройняшкам и большему числу новорожденных. Такое хоть и очень редко, но случается.

Тема номер один для будущих молодожёнов

Весьма востребованной в последнее время стала такая уникальная, предоставляющаяся только в нашем городе, государственная услуга, как выездная регистрация брака – в Выборгском замке и парке Монрепо. Конечно, наши удивительные достопримечательности не только привлекают пары из других уголков региона и даже других областей, но и могут служить примером, скажем, для гатчинцев и жителей других районов Ленобласти, где тоже есть дворцы, красивые парки и другие знаковые места.

– Выездные регистрации в Выборгском замке и парке Монрепо – это наш пилотный проект в Год семьи и Год команды заботы, – отмечает Ольга Куликова. – И уже есть восторженные отклики и слова благодарности от молодожёнов. А это – самая главная оценка нашей работы.

Публикация подготовлена рабочей группой газеты «Выборг» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области

Фото: Выездная регистрация брака в Усадебном доме парка Монрепо