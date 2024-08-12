13 августа в Гатчине перекроют улицу Крупской
13 августа 2024 года с 08-00 до 20-00 в Гатчине будет перекрыт участок ул. Крупской от ул. Хохлова до ул. Рощинской.
Рубрики: Дороги
На период производства дорожных работ движение общественного транспорта по маршруту № 27 в объезд указанного участка будет осуществляться следующим образом по маршруту движения: ул. Радищева -ул. Хохлова – ул. Коли Подрядчикова - ул. Академика Константинова – ул. Гагарина – пр. 25 Октября – ул. Рощинская – ул. Изотова – ул. Рощинская – пр. 25 Октября – ул. Радищева – далее по маршруту.
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