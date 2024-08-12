Ленинградцы — жителям Курской области
В районах Ленобласти начали работу пункты сбора гуманитарной помощи жителям Курской области, финансовые средства можно перечислять на счет Фонда помощи «Ленинградский рубеж».
Акцию по сбору помощи и средств координирует региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Финансовые средства перечисляются на реквизиты Фонда помощи «Ленинградский рубеж», где эти средства аккумулируются.
Все собранные средства будут направлены на организацию оказания гуманитарной помощи жителям Курской области: приобретение необходимых товаров, оплату транспортировки грузов.
Реквизиты для перечисления пожертвования
Наименование получателя Фонд помощи «Ленинградский рубеж»
ИНН 4706051170
КПП 470601001
Р/сч 40703810790550000076
Банк получателя Дополнительный офис: «Центральный» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»,
БИК банка 044030790
Кор/сч 40703810790550000076
Пожертвования допускаются от:
1. Граждан Российской Федерации, достигших 18 лет;
2. Российских юридических лиц.
Назначение платежа для жертвователей – физических лиц:
«Пожертвование на гумпомощь жителям Курской области. ФИО. Без налога (НДС)».
Назначение платежа для жертвователей – юридических лиц:
«Добровольное пожертвование на оказание гуманитарной помощи жителям Курской области. ФИО. Без налога (НДС)».
Адрес пункта сбора гуманитарной помощи в Гатчинском районе
г. Гатчина, ул. Радищева, д.2, местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», пн-пт: 14:00 - 17:00