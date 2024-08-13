До 1 миллиона рублей на реализацию инициативы получат молодые авторы социальных проектов: запущен 2 сезон конкурса Росмолодёжь.Гранты

Сегодня конкурс снова открыт для молодых авторов социальных проектов — граждан России от 14 до 35 лет (включительно). Регистрация участников проходит на платформе «Молодёжь России» до 12 сентября 2024 года. Максимальный размер гранта на поддержку идеи в этом сезоне составляет 1 миллион рублей.

Перед регистрацией следует ознакомиться с методическими рекомендациями для физических лиц.

На конкурс можно представить не более одной заявки, содержащей один проект в одной из 18 номинаций:

#создавай_возможности – проекты, направленные на организацию занятости молодежи, в том числе самозанятости;

#развивай_среду – проекты, направленные на развитие малых территорий;

#объединяй – проекты, направленные на поддержку межкультурного диалога и на международное сотрудничество;

#защищай – проекты, направленные на противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодёжной среде;

#стирай_границы – проекты, направленные на работу с людьми с ОВЗ;

#сохраняй_природу – проекты, направленные на экологическое просвещение;

#двигай_сообщества – проекты, направленные на поддержку и развитие студенческого сообщества ссузов;

#вдохновляй – проекты, направленные на поддержку творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

#делись_опытом – проекты, направленные на передачу успешного опыта молодежи и на развитие наставничества в молодёжной среде;

#береги – проекты, направленные на содействие развитию гражданской идентичности;

#открывай_страну – проекты, направленные на туристическую привлекательность и на развитие молодёжного туризма;

#будь_здоров – проекты, направленные на популяризацию спорта и ЗОЖ;

#помни – проекты, направленные на сохранение исторической памяти;

#расскажи_о_главном – проекты, направленные на развитие молодёжных медиа;

#родные_любимые – проекты, направленные на сохранение семейных ценностей;

#МЫВМЕСТЕ – проекты, направленные на развитие и поддержку добровольчества;

#Ты_не_один – проекты, направленные на профилактику негативного девиантного поведения и на социализацию молодёжи;

#вклад_в_будущее — молодёжные инициативы, направленные на вовлечение молодёжи в сферу науки и технологий, в том числе, реализуемые сообществами молодых учёных.

Проекты, одержавшие победу в конкурсе этого года, рекомендованы к реализации с января по декабрь 2025 года.

Подробная информация о проведении 2 сезона конкурса Росмолодёжь.Гранты — в Объявлении.

Конкурс проходит в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 года № 1436 «Об утверждении Правил предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов» с изменениями.