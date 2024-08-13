Ленинградский кластер комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО — на форуме «Армия-2024»

«Человека счастливым делает его самореализация и востребованность в обществе. Наш кластер основан на человекоцентричной модели, главное внимание уделяем качеству жизни людей. В состав комплексного кластера входит ряд сервисов: протезирование с последующей адаптацией для компенсации утраченных функций, профессиональное обучение с трудоустройством, проживание с медико-психологическим сопровождением, социально-культурные мероприятия и социально-спортивная составляющая. Реабилитация в данной модели охватывает все перечисленные направления и обеспечивает успешное восстановление участников СВО в качестве востребованных членов общества. Уникальность нашего подхода в том, что все учреждения находятся рядом, в шаговой доступности», — рассказала Ирина Дрозденко.

В кластер входят:

1. Центр высокотехнологичного протезирования, реабилитации и адаптации

2. Мультицентр социальной и трудовой интеграции

3. Центр по ремонту и обслуживанию технических средств реабилитации

4. УТЦ «Дом» сопровождаемого проживания

5. Центр комплектации медицинских изделий для протезирования

6. Жилой квартал «Инклюзивный»

7. Агропромышленный техникум

8. Всеволожская клиническая межрайонная больница

В начале сентября вводится в эксплуатацию Центр высокотехнологичного протезирования, реабилитации и адаптации к протезам, где будут проводить первичный приём профильные врачи и протезисты, а также организуют реабилитационные занятия для грамотной эксплуатации установленных технических средств реабилитации.

Базовой организацией является Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который предоставляет услуги профессионального обучения и переподготовки, сопровождаемого трудоустройства и поддерживаемого проживания. Для повышения конкурентоспособности граждан с инвалидностью предлагается индивидуальный подбор технических средств реабилитации, а также услуги по их эксплуатации и ремонту.

В 2025 году планируется начать строительство отдельного здания для расширения объёма услуг по ремонту технических средств реабилитации. В октябре 2024 года вводится в эксплуатацию центр по сборке протезов с проходимостью до 600 человек в год, где планируется создание специальных рабочих мест для участников СВО.

В зоне примыкания к территории Мультицентра социально ответственной строительной компанией начнётся застройка микрорайона с девятью многоквартирными домами и детским садом на 100 мест. В рамках многостороннего соглашения будет выделяться жильё для сирот и инвалидов СВО.

Всеволожский агропромышленный техникум также включён в кластер: он предлагает ряд профессий для специалистов среднего звена. Обучение новой профессии будет проходить параллельно с протезированием, адаптацией к протезу и получением помощи от психологов и медиков.

К первому сентября в кластер войдёт ещё одно медицинское учреждение – санаторий на 50 коек в поселке Ириновка.