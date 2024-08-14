«Сельское» ДТП: перелом 20 рёбер

В июле в Гатчинскую больницу поступил 53-летний водитель трактора в тяжелом состоянии. Повреждения он получил в ДТП: его «подрезал» мусоровоз, и, не справившись с управлением, тракторист выпал из кабины и был придавлен прицепом с сеном.

Бригада скорой помощи, минуя приемный покой, доставила пострадавшего в противошоковую операционную, где его осмотрели хирург, травматолог, реаниматолог. У пациента диагностировали тяжелую сочетанную травму груди, позвоночника, конечностей, переломы десяти ребер слева и десяти справа, ушиб обоих легких, пневмоторакс, закрытый перелом грудины, компрессионный перелом позвоночника. Состояние было осложнено острой респираторной недостаточностью – пострадавший не мог нормально дышать.

После обработки ран и дренирования плевральных полостей пациента положили в реанимацию, где стали проводить противошоковую терапию. На второй день, после выведения из шокового состояния, сделали операцию – остеосинтез переломов ребер титановыми пластинами.

- Ранняя стабилизация переломов ребер жизненно необходима для адекватного газообмена в легких, купирования болевого синдрома и сращения переломов, целости реберного каркаса, – пояснил и.о. заведующего отделением травматологии и ортопедии Гатчинской КМБ Виктор Горжий. – Когда множественные переломы ребер не синтезированы, человек дышит поверхностно – потому что ему больно, из-за этого высока вероятность развития пневмонии, дыхательной недостаточности. Плюс при переломах ребер со смещением есть опасность, что острые края проткнут легкие. Чтобы этого не произошло, производится стабилизация наиболее опасных участков, чтобы пациент мог более свободно дышать.

В результате тракторист провел в реанимации больше двух недель, после чего его перевели в отделение травматологии и ортопедии № 1. Он начал двигаться, заниматься с врачом лечебной физкультурой, дыхательной гимнастикой и был выписан на амбулаторное наблюдение и реабилитацию.

Екатерина Дзюба