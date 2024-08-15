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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

Таицкое гп

16.08.2024 с 10:00 до 17:00        

д. Старицы

д.Большая Ивановка

д. Малая Ивановка        Кратковременно 2 раз на 30 минут

 

Пудомягское сп

16.08.2024 с 10:00 до 17:00

СНТ славяночка-2

СНТ славяночка-3 примерно на 4-5 часов 

КП Графская славянка - на время оперативных переключений              

 

Сиверское гп

16.08.2024 с 09:30 до 18:00

д. Старосиверская         

16.08.2024 с 09:00 до 17:00        

д. Старосиверская, д/с,котельная водозабор. МКД ж/д№64

 

Кобринское сп

16.08.2024 с 09:00 до 18:00

д. Пижма            