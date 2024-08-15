Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 16 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 16 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
Таицкое гп
16.08.2024 с 10:00 до 17:00
д. Старицы
д.Большая Ивановка
д. Малая Ивановка Кратковременно 2 раз на 30 минут
Пудомягское сп
16.08.2024 с 10:00 до 17:00
СНТ славяночка-2
СНТ славяночка-3 примерно на 4-5 часов
КП Графская славянка - на время оперативных переключений
Сиверское гп
16.08.2024 с 09:30 до 18:00
д. Старосиверская
16.08.2024 с 09:00 до 17:00
д. Старосиверская, д/с,котельная водозабор. МКД ж/д№64
Кобринское сп
16.08.2024 с 09:00 до 18:00
д. Пижма
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