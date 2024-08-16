Выборг примет первые Губернаторские спортивные игры
Первые в Ленобласти Губернаторские игры пройдут с 26 по 29 августа в Выборге, объединив более 600 спортсменов в возрасте от 12 до 23 лет со всего региона.
К участию допущены сильнейшие спортсмены, отобранные региональными спортивными федерациями. Торжественное открытие Игр состоится 27 августа в 18:30 на набережной Смоляного мыса.
Масштабные соревнования состоятся по инициативе губернатора Ленинградской области региона Александра Дрозденко в целях исполнения поручения президента России В.В. Путина — обеспечить интенсивную соревновательную практику в условиях санкционного давления и отстранения российских спортсменов от международных соревнований.
Соревнования пройдут в 14 видах спорта: баскетбол 3х3, бадминтон, бокс, спортивная борьба, женская борьба, волейбол, дзюдо, настольный теннис, плавание, спортивное ориентирование, теннис, художественная гимнастика, шашки и шахматы.
Губернаторские игры проводятся для подготовки спортсменов к всероссийским и международным мероприятиям, популяризации физической культуры и спорта в Ленинградской области, а также для повышения спортивного мастерства спортсменов.
Организаторы — комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, Центр спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области, а также главная судейская коллегия.