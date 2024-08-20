Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 августа

Проект JTI по борьбе с борщевиком Сосновского позволит освободить от этого сорняка особо охраняемую природную территорию (ООПТ) «Музей-усадьба Н. К. Рериха» (Извара, Волосовский район). Это первый пример комплексного, систематического подхода к уничтожению борщевика на ООПТ Ленинградской области.