Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
21.08.24 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Сяськелево,
д. Реболово,
д. Акколово,
д. Муттолово,
д. Туганицы,
д. Войсковицы,
массив Учхоз
СНТ "Пламя",
СНТ "Ленинец",
СНТ "Прометей",
СНТ "Полет 2",
СНТ "Кристалл".
21.08.24 с 10:00 до 18:00
Войсковицкое СП:
п. Новый Учхоз.
21.08.24 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское СП:
с. Никольское, ш. Киевское,
д. Большие Колпаны, ул 30 лет Победы.
21.08.24 с 10:00 до 17:00
Рождественское СП:
д. Чикино,
с. Рождествено; ул. Комсомольская, ул. Терещенко.
22.08.2024 с 09:30 до 17:30
Веревское СП:
д. Горки.
22.08.2024 с 09:30 до 17:30
Вырицкое ГП:
д. Каушта,
д. Мины.
с 06.00 до 08.00 и с 18.00 до 20.00
22.08.24, 23.08.24 в период на 25-30мин.
Сусанинское СП:
п. Кобралово часть.
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