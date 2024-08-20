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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 21 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 21 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

21.08.24 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Сяськелево, 

д. Реболово,

д. Акколово,

д. Муттолово,

д. Туганицы, 

д. Войсковицы,

массив Учхоз        

СНТ "Пламя",

СНТ "Ленинец",

СНТ "Прометей",

СНТ "Полет 2",

СНТ "Кристалл".

 

21.08.24 с 10:00 до 18:00

Войсковицкое СП: 

п. Новый Учхоз.

 

21.08.24 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское СП: 

с. Никольское, ш. Киевское,

д. Большие Колпаны, ул 30 лет Победы.

 

21.08.24 с 10:00 до 17:00

Рождественское СП: 

д. Чикино,

с. Рождествено; ул. Комсомольская, ул. Терещенко.    

 

22.08.2024 с 09:30 до 17:30

Веревское СП:

д. Горки.

 

22.08.2024 с 09:30 до 17:30

Вырицкое ГП:

д. Каушта,

д. Мины.

 

с 06.00 до 08.00 и с 18.00 до 20.00

22.08.24, 23.08.24 в период на 25-30мин.

Сусанинское СП:

п. Кобралово часть.