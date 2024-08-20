Кириши снова претендует на звание самого спортивного муниципалитета страны

Конкурс проводится Минспортом России в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни», ключевая цель которого - к 2030 году увеличить количество систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей России до 70%.

Важную роль в достижении национальной цели играют муниципалитеты – именно на местом уровне создаются первичные условия для повседневного занятия спортом у населения и условия для занятий спортом в семейном формате. По мнению экспертов этот формат лучше остальных способствует формированию устойчивых привычек к спорту у детей. Видимо, поэтому в 2023 году Киришский район и стал победителем первого Всероссийского конкурса спортивных муниципальных образований.

Во-первых экспертами конкурса была отмечено наличие в шаговой доступности современной и многофункциональной спортивной инфраструктуры: 157 спортивных сооружения, в т.ч. 3 бассейна, 2 стадиона, 1 ледовая арена, 31 спортивный зал, 91 плоскостное спортивное сооружение. Из них 13 спортивных площадок на территории школ (содержат поля для футбола, баскетбола, волейбола, тренажеры, беговые дорожки) находятся в свободном доступе для граждан, как и 3 стадиона (мрн «Березка», стадион «Энергетик», стадион «Нефтяник»).

Кроме того, в районе выстроено эффективное взаимодействие с социально -ориентированными НКО: клуб "РАТИБОР", «Кречет», «ГТО «Слава разведке», «Центр развития творческого потенциала молодежи «Синдикат» и другими.

НКО оказывается поддержка инициатив, помощь в реализации проектов, предоставление мест для проведения мероприятий, совместное проведение проектов. Один из таких - проект футбол для мам "Ленинградская семья". Это спортивное сообщество для многодетных мам и мам, занимающихся любительским футболом на территории Ленинградской области не только в Киришском, но и в Гатчинском, Тосненском, Кировском и Всеволожском районах.

Безусловно, изюминкой спортивной жизни района является Ежегодный фестиваль Киришского района «Здоровье – это здорово!», который направлен на формирование активной жизненной позиции молодежи, сохранение и приумножение здоровья подрастающего поколения. В Фестивале принимают участие команды из всех общеобразовательных школ города и района, а также учреждений среднего профессионального образования. Фестиваль включает в себя ряд спортивных и интеллектуальных состязаний.

Желаем удачи Киришскому району в новом конкурсе и надеемся, что в этом году и другие муниципалитеты Ленинградской области расскажут о своем опыте. Для участия необходимо до 20 сентября разместить конкурсные материалы на официальном сайте конкурса https://norma-sport.ru/contests/konkurs-munitsipalitetov-2024/. Там же будут опубликованы итоги, а торжественное награждение победителей состоится на Международном спортивном форуме «Россия – спортивная держава», который пройдет 16-18 октября 2024 года в Уфе.