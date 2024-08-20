Курскому филиалу фонда «Защитники Отечества», помогающему семьям погибших бойцов, демобилизованным и инвалидам, потребовалось содействие, и гатчинские коллеги отреагировали моментально. Получив информацию, что Курский филиал просит помощи, сотрудники фонда разместили везде объявления и подключили всех. Социальные координаторы обратились в Ленинградское областное отделение «Красного Креста», и на помощь пришли Гатчинский и Тосненский филиалы, которые в рекордные сроки собрали все необходимое. На призыв фонда «Защитники Отечества» мгновенно откликнулись сотрудники завода «ОЗСК Гатчина», а также воспитатели, дети и родители детского сада № 41 в Войсковицах.

В течение трех дней было собрано более 390 кг гуманитарной помощи для жителей Курска, оставшихся без крова: продукты питания, средства личной гигиены и товары первой необходимости. Детсадовцы внесли свою лепту – нарисовали рисунки: «Курск, мы с вами!», «Пусть будет мир!».

Но все собранное нужно было оперативно отправить, и социальные координаторы фонда «Защитники Отечества» обратились в Гатчинскую администрацию.

- Огромное спасибо главе администрации Гатчинского района Людмиле Николаевне Нещадим, которая помогла в кратчайшие сроки организовать транспорт, – говорит заместитель руководителя по медицинскому сопровождению областного филиала фонда «Защитники Отечества» Нина Грицкевич. – Нам не просто выделили машину, но директор хозяйственно-эксплуатационной службы Гатчинской администрации Игорь Леонидович Петров помог загрузить коробки и сам повез груз. В воскресенье он выехал, а в понедельник утром мы уже получили кадры из пункта временного размещения в Курске, где шла разгрузка! Низкий поклон всем, кто помогал в сборе и отправке помощи, жители Курска буквально со слезами благодарили Ленинградскую область, гатчинцев за отзывчивость.

Говорят, что сила – в единстве. Наши сограждане доказывают это на деле.

Екатерина Дзюба