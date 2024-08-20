В Гатчине отключат холодную воду 21 августа

МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством

работ на сетях водопровода 21.08.24 с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:

г. Гатчина, ул. Глинки, д. 2А, 12, 16А;

ул. Куприна, д. 33А;

ул. Гречишкина, д. 11, 13, 15, 17, 19;

Амурский переулок.