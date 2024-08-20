В Гатчине отключат холодную воду 21 августа
Гатчинский «Водоканал» уведомляет о плановом отключении холодной воды.
Рубрики: ЖКХ
МУП «Водоканал» г. Гатчины уведомляет, что в связи с производством
работ на сетях водопровода 21.08.24 с 09.00 до окончания работ будет отключено холодное водоснабжение по адресам:
г. Гатчина, ул. Глинки, д. 2А, 12, 16А;
ул. Куприна, д. 33А;
ул. Гречишкина, д. 11, 13, 15, 17, 19;
Амурский переулок.
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