В музее-усадьбе Рериха уничтожат борщевик

«Музей-усадьба Н.К. Рериха» – родовое поместье знаменитого русского художника, писателя и путешественника Николая Рериха, в котором прошли его детские и юношеские годы. Площадь этого памятника природы, включая дом-музей и прилегающие территории, – около 58 га. Из них, по подсчетам ученых, примерно 8 га (около 14% территории) поражено зарослями борщевика.

«Проблема борщевика на ООПТ, к сожалению, с каждым годом приобретает всё больший масштаб. Мероприятия по борьбе с инвазивным видом позволят вовлечь в эколого-просветительскую деятельность те территории, на которых прежде это было невозможно. Это касается создания экотроп и парков, организации выставок и других мероприятий», – сказал и.о. директора Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области Александр Силуянов.

Паспорт особо охраняемой природной территории напрямую запрещает использование ядохимикатов. Поэтому бороться с инвазивным видом планируется исключительно с помощью скашивания. Первое скашивание борщевика в музее-усадьбе состоялось на днях. До конца текущего сезона эту процедуру планируется провести не менее 3 раз.

«Проект в усадьбе Рериха – часть комплексной программы, инициированной нашей компанией, – отметил директор по корпоративным отношениям и коммуникациям JTI Россия Сергей Глушков. – Напомню, что в июне на ПМЭФ-2024 правительство Ленинградской области и JTI Россия заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве по борьбе с борщевиком Сосновского. Оно предусматривает борьбу с сорняком на ООПТ и объектах культурного наследия региона. Пилотный проект не случайно решено реализовать в Изваре: «Музей-усадьба Н. К. Рериха» – один из объектов, наиболее критично пораженных борщевиком».

Кроме того, в начале июля компания приступила к сотрудничеству с Ленинградским областным отделением Всероссийского общества охраны природы (ВООП) и Всероссийским институтом генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР) в рамках проекта «Меры по ограничению инвазивных видов в Ломоносовском районе Ленинградской области». Благодаря поддержке JTI Россия областное отделение ВООП заказало проведение научно-исследовательской работы, которую специалисты ВИР проведут до конца 2024 года.