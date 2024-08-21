Кому земля в первую очередь?

Предоставлением земельных участков отдельным категориям граждан занимается Гатчинская администрация, которая действует в рамках двух областных законов: № 105-оз – «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства» и № 75-оз – «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на территории Ленинградской области…».

Многодетным

По данным июля, в Гатчинском районе поступило 3010 заявлений от многодетных семей и 41% из них составляют заявления жителей Гатчины и Коммунара. Больше 10% от общего количества – 316 – это заявления от первоочередников, т.е. многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

По данным прошлого месяца, многодетным семьям в Гатчинском районе предоставлено 1893 земельных участка, из которых 305 участков получили первоочередники. Гатчинская администрация ежегодно выделяет многодетным не менее 150 земельных участков, и этот год не станет исключением. На сегодняшний день необеспеченными землей остаются более 1080 заявителей.

С января этого года в Ленинградской области действовал порядок предоставления участков многодетным по экстерриториальному принципу. Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом – КУГИ – сформировал единый реестр многодетных семей региона, который возглавили первоочередники. Далее заявители располагались в списке по дате постановки на учет.

Заранее – за месяц – КУГИ направлял гражданам в порядке очередности уведомление о проведении заседания по выбору земельного участка. Очередники приходили на заседание в администрацию по месту жительства, где им предлагалось выбрать участок из реестра либо земельный капитал, сумма которого на сегодня составляет 400 тысяч рублей. Если гражданин не выбирал ни того, ни другого, право на бесплатное получение земли за ним сохранялось, но его ставили в конец очереди. В сводном региональном реестре многодетных семей, ожидающих своих участков, значилось более 7000 человек.

В 2024 году Леноблкомимуществом было проведено шесть комиссий и обеспечено участками 107 семей, в том числе 14 семей Гатчинского района.

Однако с 21 июля порядок предоставления земельных участков изменился. Жителям муниципального округа, имеющим трех и более детей, земельные участки предоставляются в границах округа. Т.е. жители Гатчинского муниципального округа будут наделяться землей на территории своего округа (притом, что жители муниципальных районов Ленобласти будут получать участки в границах своих поселений, входящих в состав этих районов).

Заседание комиссии по новому порядку предоставления участков и новому сводному реестру граждан по Гатчинскому муниципальному округу планируется в конце августа.

Ветеранам боевых действий

По областному закону № 105-оз земельные участки получают ветераны боевых действий и члены семей погибших, инвалиды и их семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, медработники государственной системы здравоохранения Ленинградской области, имеющие стаж работы не менее пяти лет.

С февраля 2023 года ветераны боевых действий приобрели первоочередное право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно. К середине июля в Гатчинском районе поступило больше тысячи заявлений от ветеранов боевых действий и родственников погибших. На сегодняшний день предоставлено 92 участка, необеспеченными остаются еще 892 заявителя.

Кроме того, областной закон № 105-оз дает возможность получить земельный участок в первоочередном порядке тем, кто заключил с 1 июня 2023 года контракт о прохождении военной службы, либо контракт о добровольном содействии в выполнении задач Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации. Вне очереди землю получают военнослужащие, награжденные государственными наградами за заслуги в ходе спецоперации. Это право реализуется путем выдачи земельного сертификата. Сертификат действует бессрочно, и право на его реализацию возникает со дня, следующего за днем окончания действия контракта. Владелец сертификата вправе обратиться в любой орган местного самоуправления Ленинградской области с заявлением о предоставлении участка.

В случае гибели бойцов право на получение участков предоставляется их родным.

С 1 сентября 2024 года участники СВО, заключившие контракт с Минобороны, смогут, при желании, получать взамен участка денежную выплату. На сегодняшний день это 400 тысяч рублей. Сумма единовременной денежной выплаты членам семей погибших участников СВО предоставляется в равных долях.

По данным прошлого месяца, в Гатчинском округе 82 участника СВО подали заявления на получение земельного сертификата, выдано 77, и еще пять ожидают вручения.

Медикам и инвалидам

В ноябре 2023 года были внесены изменения в областной закон № 105-оз, которые добавили новую категорию льготников – медработники государственных учреждений здравоохранения со стажем работы не менее пяти лет. Участки предоставляются в границах населенных пунктов поселения, в котором расположена медицинская организация. Если на данной территории земли нет, участки предоставляются, по возможности, в других поселениях. В Гатчинском районе поступило 94 заявления от медицинских работников на получение участков.

Также с 2011 года до июля 2024-го по поводу получения земельных участков в первоочередном порядке обратились 30 человек – инвалидов и членов их семей, нуждающиеся в жилье. Предоставлен 21 участок.

Помимо граждан, имеющих право на получение участка в первоочередном порядке, на сегодняшний день на учете состоит 2418 человек, которые подали заявления до 2011 года, а также 73 гражданина, не имеющие первоочередного права и вставшие на учет после 2011 года.

Подготовила Екатерина Дзюба