«Мультяшки»: уроки анимации

- «Культурный след» уже несколько лет занимается экопросвещением, в этом году мы предложили новый формат занятий. Проект «Мультяшки» – это серия творческих занятий для детей 7-12 лет, а также для пар - родитель и ребенок 4-10 лет. Дети и взрослые вместе учатся рисовать, путешествуют по Сиверскому поселению, познают секреты заботы о природе и превращают статичные картинки и предметы в увлекательные истории, - пояснила руководитель проекта, директор АНО «Культурный след» Екатерина Лобановская.

Специально для «Мультяшек» был приобретен мультстанок, с помощью которого каждый удачный кадр становится частью увлекательного мультфильма.

Проект стартовал в середине мая и продлится до октября. Встречи проходят на площадке Центра развития и досуга «Юность»: поселок Сиверский, ул. Военный городок, д. 29. Все занятия в рамках проекта – бесплатные и организуются несколько раз в неделю.

Прежде чем приступать к созданию мультфильмов, окрыляющее вдохновение подарил всем мастер-класс по правополушарному рисованию, а новые знания - эковстреча. Участники проекта «Мультяшки» узнали, зачем собирать «Крышечки доброты», вспомнили другие способы заботы о природе и уменьшения количества мусора.

Дети также убедились, что творчество и вторая жизнь вещей могут давать удивительный результат. В рамках проекта «Мультяшки» они смастерили фигурки из крышечек-конструкторов. Этот способ творчества не только экологичен, но и способствует осознанию правил переработки, развивает фантазию и включает элементы математики. В конце встречи прошла игра по сортировке, которая, по мнению участников, оказалась не такой уж и сложной.

Пешеходная экскурсия по Сиверскому военному городку понравилась и детям, и взрослым. Неожиданные открытия они сделали, благодаря познавательному рассказу экскурсовода. Ребята узнали много новых фактов и прониклись уважением к истории этого места, а также обратили внимание на заброшенные здания и обсудили способы обеспечения безопасности при их посещении. Участники проекта отметили, что такие объекты привлекают людей, которые не соблюдают правила по утилизации мусора, и выразили готовность провести субботник.

В День эколога участники проекта обсуждали, зачем заботиться об окружающей среде, что каждый может сделать, чтобы мусора на полигоны отправлялось меньше. Узнали, какие есть экологические проекты, к которым можно присоединиться.

Ребята сделали вывод: разумно покупать только необходимые вещи и в меньшем количестве, использовать многоразовые предметы, сдавать в переработку пластиковые отходы, так как большая часть свалок состоит из пластика.

После серии мастер-классов, экскурсий и просветительских встреч команда проекта приступила к работе над мультфильмами. Одна из встреч была посвящена героям сказок. Участники проекта не только обсудили, что с ними должно происходить, чтобы зрителям было интересно, но и создали сценарий, сделали раскадровку и запланировали, какие персонажи и элементы будут повторяться.

Впереди еще много увлекательной творческой работы. После того, как все желающие познакомятся с тонкостями дела и снимут по своим сценариям собственные анимационные шедевры, будет организован просмотр мультфильмов на большом экране.

Расписание бесплатных занятий на текущий месяц в рамках проекта «Мультяшки» и предварительная запись - в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Женсовет Сиверского городского поселения».

Татьяна Можаева