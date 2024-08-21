Ночь кино в Приоратском парке Гатчины

В этот день программа фестиваля стартует в 14:00 с показа картины «По щучьему велению» (реж. Александр Войтинский, 6+). Любимая с детства сказка перевоплощается на экране в новом ярком сказочном хите.

Продолжится киносуббота в 16:00 фантастическим блокбастером «Сто лет тому вперед» (реж. Александр Андрющенко, 6+). Новая интерпретация истории о приключениях Алисы Селезневой перенесет зрителей в 2124 год и вовлечет в круговорот событий мира будущего.

В 18:30 на летней эстраде фестиваля выступят замечательные музыканты, звезды международного конкурса «Гатчинская романсиада»: Яков Марр, лауреат международных конкурсов, солист ансамбля «Золотой состав», бессменный участник проекта «Гатчинская Романсиада» и Дина Каминская, лауреат международных конкурсов, член правления межрегионального союза концертных деятелей, музыкальный руководитель международного конкурса «Гатчинская Романсиада», руководитель ансамбля «Золотой состав».

В 19:00 состоится показ военной драмы «Воздух» (реж. Алексей Герман-мл., 18+) о молодых летчицах, которые защищают небо над блокадным Ленинградом.

Вход и рассадка свободные.