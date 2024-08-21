У «Бисерной мастерской» - девять призовых наград!

«Кубок Санкт-Петербурга по искусству» - это международный фестиваль-конкурс, в котором принимают участие дети, подростки и их художественные руководители. Творческие работы участвуют в конкурсной программе и оцениваются членами экспертного совета (жюри), состоящего из профессиональных деятелей и исследователей искусства. В этом году фестиваль-конкурс проходил с 6 по 11 августа в залах Императорского общества поощрения художников (Санкт-Петербургский союз художников).

В рамках фестиваля проходили многочисленные мастер-классы, лекции и творческие встречи для студийцев и руководителей, что позволило всем участникам не только продемонстрировать свои таланты, но и получить новые знания и вдохновение.

Участие в фестивале-конкурсе юных мастеров бисероплетения из Гатчины стало по-настоящему звёздным: они стали обладателями пяти первых мест, трех вторых и одного третьего места! Поздравляем руководителя «Бисерной мастерской» Ольгу Рослякову и ее учеников Софью Кудрявцеву, Екатерину Авраменко, Викторию Белавину, Йоханну Ласорла, Зою Ершову и Петра Патурина.

Напомним, начало гатчинской студии бисероплетения было положено ещё в 2002 году, когда талантливый мастер и опытный педагог Валентина Петровна Устюжанцева набрала первые группы детей и взрослых, объединив их любовью к бисерному искусству. Так начал зарождаться коллектив единомышленников, в 2005 году ставший полноценной студией «Бисерная мастерская». В 2008 году коллективу было присвоено почетное звание «Народного самодеятельного коллектива».

С 2017 года коллективом руководит ученица Валентины Петровны, Ольга Валентиновна Рослякова. Она ведёт обучение детей и взрослых по программе и индивидуально, а также организует выставки участников студии и участие «Бисерной мастерской» в различных мероприятиях, проведение мастер-классов для всех желающих. «Бисерная мастерская» принимает участие в районных, областных и международных выставках, конкурсах, а также проводит персональные выставки участников коллектива на различных площадках города Гатчины.

Юлия Лысанюк