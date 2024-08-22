Геннадий Садомовский: отражения жизни, мысли, творчества

Геннадий Садомовский — профессиональный художник с очень узнаваемым, несколько суровым «северным» стилем. В Гатчине его хорошо знают по персональным выставкам, а всего их у него за плечами — несколько десятков по всей России и Европе.

Геннадий Садомовский родился 31 января 1949 года в Нижегородской области. В 1980 году окончил ЛВХПУ им. В. Мухиной по специальности «художник по проектированию интерьера». Член Союза художников России с 2003 года. Долгие годы Геннадий Петрович проработал в северодвинских художественных мастерских (Культурный центр северодвинских художников). Он участник российских и международных семинаров специалистов по проектированию. Среди реализованных (полностью или частично) проектов Геннадия Садомовского — центральный выставочный зал МОСХА на Кузнецком мосту (Москва), проект центральной площади в г. Пушкино (Москва), проект благоустройства пешеходных маршрутов на острове Соловки, проект интерьеров административного здания мэрии Северодвинска и многое другое. Как художник Геннадий Садомовский — участник множества выставок разного уровня как в России, так и за рубежом. Его живописные работы находятся в музеях и частных коллекциях России и других стран.

Профессия художника-проектировщика забрасывала Геннадия Садомовского в разные уголки страны и за границу. А в 2015 году он вместе со своей семьей поселился в Гатчине. Именно здесь начался новый период в творчестве художника. Первая персональная выставка Геннадия Петровича, посвященная Беломорью, открылась в Гатчине в 2017 году. С тех пор он не раз выставлялся в нашем городе, постоянно удивляя гатчинцев своим высоким мастерством.

9 августа в музее города Гатчины состоялась творческая встреча с Геннадием Садомовским, на которой мастер рассказал о себе, о своем творчестве и творческих планах. В адрес Геннадия Петровича было сказано немало теплых слов. Друзья, поклонники его творчества и коллеги по творческому цеху отметили не только его многогранный талант, но и организаторские способности, в полную меру раскрывшиеся в руководстве Гатчинским товариществом художников.

Напомним, Гатчинское товарищество художников Геннадий Садомовский возглавил в 2021 году. Приход в творческое объединение профессионального художника, настоящего мастера своего дела и очень деятельного человека в значительной степени оживил деятельность ГТХ. Выставки Товарищества проходят не только в Гатчине и Гатчинском районе, но и в других районах Ленинградской области и в Санкт-Петербурге. Сейчас по Гатчинской земле путешествует один из интереснейших проектов ГТХ — передвижная выставка «Моя Пушкиниана».

Выставка живописи Геннадия Садомовского «Отражение» продлится в музее города Гатчины до конца августа.

Юлия Лысанюк