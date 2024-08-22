Кто в Гатчинском районе 23 августа останется без света
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
23.08.24 с 10.00 до 18:00
Пудостьское поселение:
Б. Резино д31-38
23.08.24 с 10:00 до 18:00
Большеколпанское поселение:
с. Никольское
23.08.24 с 09:30 до 18:00
Сиверское поселение:
д. Старосиверская.
23.08.24 с 06.00 до 18.00 кратковременно 2 раза на 30 минут
Сусанинское поселение:
п. Кобралово.
23.08.24 09.30 до 18.30
Сяськелевское поселение:
д.Сяськелево часть.
п Новый Учхоз
д Реболово
д Войсковицы
тер. СНТ «Пламя»
Сад-во «Ленинец»
СНТ «Полет-2»
Сад-во «Кристал»
Сад-во «Прометей»
ж/п «Надежда»
23.08.24 09.30 до 18.30
Рождественское поселение:
л. Выра
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