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Кто в Гатчинском районе 23 августа останется без света

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 23 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

 23.08.24 с 10.00 до 18:00

Пудостьское поселение:

Б. Резино д31-38

 

23.08.24 с 10:00 до 18:00

Большеколпанское поселение:

с. Никольское

 

23.08.24 с 09:30 до 18:00

Сиверское поселение:

д. Старосиверская.

 

23.08.24 с 06.00 до 18.00 кратковременно 2 раза на 30 минут

Сусанинское поселение:

п. Кобралово.

 

23.08.24 09.30 до 18.30

Сяськелевское поселение:

д.Сяськелево часть.

п Новый Учхоз

д Реболово

д Войсковицы

тер. СНТ «Пламя»

Сад-во «Ленинец»

СНТ «Полет-2»

Сад-во «Кристал»

Сад-во «Прометей»

ж/п «Надежда»

 

23.08.24 09.30 до 18.30

Рождественское поселение:

л. Выра 

 