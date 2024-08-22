Ремонт на Радищева в Гатчине – полным ходом

В открытой тепловой камере на перекрестке с ул. Урицкого видно, что существующие сети уже демонтированы. Трасса сюда пришла со стороны ул. Урицкого, а дальше подключены временные трубопроводы. Это большие коричневые трубы вдоль Радищева. Они нужны, чтобы на время ремонта теплотрассы дома были с горячим водоснабжением. При заезде во двор привлекает внимание П-образная арка. Она также нужна не только для проезда машин, но и для компенсации растяжений трубопровода.

По состоянию на 15 августа были демонтированы действующие трубы и каналы, уложены новые каналы, в которые будут укладываться новые современные трубы. Срок их службы - 20-25 лет.

Затем трубы закрывают каналами сверху, засыпают и готовят к благоустройству. Новый тротуар будет делать подрядчик, специализирующийся на этих видах работ.

- Здесь мы применяем муфты, чтобы была гидроизоляция сварных стыков. Это нужно, чтобы они не подвергались коррозии. Труба - в ППУ-изоляции и полиэтиленовой оболочке, что позволяет снижать тепловые потери. Работы у подрядчика еще много. Возможно, еще на месяц, - говорит Мария Свягина.

Подрядчик – компания «НеоСтрой» выполняет работы и на магистральном трубопроводе на ул. Зверева, и на улице Радищева.

В рамках контракта на ул. Радищева будет заменено 230 м теплотрассы или 460 метров трубопровода диаметром 400 мм, установлено четыре новые камеры с заменой запорной арматуры – это большие работы.

Вдоль дома №3 по ул. Радищева тоже предстоит замена трубопровода. Зимой на этом участке уже работали. Но это было «латание дыр», теперь появилась возможность сделать все капитально.

- Когда больше трех аварий на трубопроводе, и мы видим, что присутствует коррозия металла - необходимо менять весь участок капитально. А этой трассе уже больше 25 лет – пришло время. Кроме нас здесь будет работать и «Водоканал». Но зато, когда мы все сделаем, есть уверенность, что сюда с ремонтами мы долго не придем. Конечно же, после наших работ благоустройство будет восстановлено, - сказала Мария Свягина.

В последние годы в Гатчине выработан единый подход к ремонтам: менять сети до начала дорожных работ.

Так, на ул. Крупской был заранее запланирован ремонт дорожного полотна, 19 августа МУП «Тепловые сети» начали собственными силами менять участок

70 м теплотрассы и 70 м трубопроводов горячего водоснабжения. На время замены труб движение перекрыто от ул. Русинова до ул. Рощинской.

Сейчас верстается план дорожных работ на следующий год. И «Тепловые сети» прорабатывают участки теплотрасс, которые пойдут под замену уже в 2025 году. В их числе и ул. Генерала Кныша.

- Мы меняем трубопроводы, которые уже отслужили свой срок, - пояснила Мария Свягина. - Когда завершатся работы на ул. Чехова и Радищева, начнется замена труб на ул. Красной на участке от ул. Соборной до Госпитального переулка. В этом году финансирование из областного и местного бюджета выделено хорошее, работ будет выполнено много. Но, к сожалению, много лет к инженерным сетям такого внимания не было. Теперь одно меняем, в другом месте уже подходит срок износа, поэтому ремонтных работ много. У нас 100 км сетей, в том числе 1980-х годов.