Быть верным присяге

Дмитрий Гелимар родился в семье военнослужащих запаса Военно-воздушных сил, его брат окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. Дмитрий тоже мечтал стать офицером. Ленинградец поступил в Институт внутренних войск Санкт-Петербурга, где учился на военного психолога. В какой-то момент показалось – это не его призвание. Наш герой на время оставил военную карьеру и стал ведущим праздничных мероприятий. Однако судьба распорядилась по-своему: в сентябре 2022 года Дмитрий получил повестку о мобилизации в зону СВО.

– Конечно же, я немного взволновался. Страх тоже был, – признаётся боец. – Я всё обдумал, позвонил родным и поставил перед фактом, что поеду на СВО. Запомнил слова мамы: «Сынок, всё будет хорошо, мы будем за тебя молиться». И знаете, чувство страха сразу отдалилось. Я выдохнул и понял, что всё будет хорошо.

Наш земляк несёт службу в одном из тыловых подразделений Минобороны России. Он занимается обеспечением приборов для химической разведки, а также подготовкой групп быстрого реагирования. К своим обязанностям относится на 100% серьёзно: понимает, как важны сегодня грамотное снабжение и подготовка войск.

– С первых дней на СВО я вспоминаю слова присяги, которую давал ещё во время срочной службы, – говорит молодой человек. – Там были такие строки: «Клянусь мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество». Для меня это не пустые слова. Я понял, как важно защищать не только своих близких, но и ту территорию, на которой живёт наш народ.

На его груди пока что нет медалей, о своих заслугах участник СВО тоже говорит неохотно – главной наградой Дмитрий считает звание настоящего патриота России.

– На самом деле я очень скромный парень. На службе делаю то, что должен. Горжусь тем, что у меня есть такие прекрасные родители. Мама, папа, брат, бабушка, Ленинградская область, которая вся за меня молится, – рассуждает боец. – Не только за меня, а за всех ленинградских пацанов, которые не испугались мобилизации и несут воинскую службу. Уверен – на этих парней можно положиться.

Дмитрий подчеркнул, что бойцы на СВО должны быть обеспечены всем необходимым, чтобы думать не о смерти, а о выполнении задачи. Однако самое ценное на фронте – это не материальные блага, а моральная поддержка – в том числе от земляков.

– Очень помогает гуманитарная помощь от ленинградцев, которые собирают нам посылки: носки, салфетки, сапоги и прочее. Я хочу сказать им огромное спасибо, нужно ставить памятники людям, которые, возможно, последнюю свою копеечку отправляют на фронт. Они двигают нас всё ближе и ближе к победе, и мы не чувствуем себя одинокими, а это самое важное.

Каждый день на спецоперации – это проверка на прочность. Главное испытание для всех бойцов – разлука с близкими. И каждый воин особенно ценит любую возможность связаться с родными.

– Связываюсь с семьей по телефону, когда происходит ротация. Говорю по максимуму маме и папе, что всё хорошо, я жив и здоров, чтобы они не переживали. А ещё у меня есть традиция: когда после отпуска мама кладет мне в контейнер продукты, я этот контейнер бережно храню. Верю: чтобы вернуться домой, нужно что-то привезти из дома, – улыбается Дмитрий.

Наш земляк выразил глубокую обеспокоенность трагическим ходом событий на Украине.

– Украина как нация истребляет себя. Живёт пустой, вымышленной идеологией! Если бы люди знали историю, они бы никогда так не поступили, – говорит мой собеседник. – И ведь многие украинцы сами признают, что 8 лет бомбили народ Донбасса. Так что русский воин сегодня всё делает правильно. Чтобы наши дети жили в мире и никогда не видели войны, а украинцы поняли – победить Россию невозможно!

В будущем Дмитрий видит себя человеком, который помогает людям справиться с травмами, найти себя заново. Он не исключает, что вновь пойдёт учиться на военного психолога. Осознать своё место в мире герою помогла служба на СВО.

– Если Бог даст выжить, мы вернёмся и поведаем людям о том, через что нам довелось пройти. И будет не так важно: служил ты на первой или второй линии фронта. Каждый человек важен и полезен в нашем деле, если он несёт службу честно и самоотверженно, – уверен ленинградец.

Татьяна Перова

Фото: личный архив героя