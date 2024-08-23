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В Гатчине на Аэродроме отключат горячую воду 26 августа

МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе с 26.08.2024г. с 08.00 до окончания работ 29.08.2024г. будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:

Рубрики:  ЖКХ

г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 4 кор. 3, д. 4 кор. 4,

ул. Авиатриссы Зверевой, д. 7 – 22,

ул. Красных Военлетов, д. 2 – 10,

ул. Генерала Сандалова, д. 1 – 5,

бульвар Авиаторов, д. 9.

Также сообщается, что в связи с производством работ МУП "Тепловые сети" на участке теплотрассы через проезжую часть ул. Чехова от Историко-мемориального музея-усадьбы П.Е. Щербова до ул. Лейтенанта Шмидта будет перекрыто движение транспорта со 2.09.2024 по 06.09.2024.