В Гатчине на Аэродроме отключат горячую воду 26 августа
МУП «Тепловые сети» г. Гатчины сообщают, что в связи с ремонтными работами на теплотрассе с 26.08.2024г. с 08.00 до окончания работ 29.08.2024г. будет прекращена подача горячего водоснабжения по следующим адресам:
Рубрики: ЖКХ
г. Гатчина, ул. Слепнева, д. 4 кор. 3, д. 4 кор. 4,
ул. Авиатриссы Зверевой, д. 7 – 22,
ул. Красных Военлетов, д. 2 – 10,
ул. Генерала Сандалова, д. 1 – 5,
бульвар Авиаторов, д. 9.
Также сообщается, что в связи с производством работ МУП "Тепловые сети" на участке теплотрассы через проезжую часть ул. Чехова от Историко-мемориального музея-усадьбы П.Е. Щербова до ул. Лейтенанта Шмидта будет перекрыто движение транспорта со 2.09.2024 по 06.09.2024.
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