До потери пульса

В Гатчинской клинической межрайонной больнице 9 августа впервые была выполнена имплантация постоянного однокамерного электрокардиостимулятора Medtronik. Теперь у пациентов с нарушениями сердечного ритма появилась возможность получать экстренную помощь прямо в Гатчине – в рамках квотирования такие операции будут выполняться на постоянной основе.

88-летняя Мария Максимовна из Рейзино поступила в приемный покой с крайне низким пульсом – редкими сердечными сокращениями. Пациентка теряла сознание, и ее поместили в палату интенсивной терапии кардиологии. После осмотра ей поставили диагноз: полная AV-блокада. Обычно в таких случаях требуется немедленная установка кардиостимулятора.

- При полной атриовентрикулярной – или предсердно-желудочковой – блокаде нарушено проведение импульса от предсердий к желудочкам, и желудочки сердца сокращаются без стимуляции синусным узлом – за счет автономности предсердно-желудочкового узла. Как правило, в таких случаях пульс не превышает 40 ударов в минуту. Это грозит потерей сознания и вплоть до остановки сердца, – пояснил руководитель первичного сосудистого отделения Гатчинской КМБ, сердечно-сосудистый хирург Максим Столяров. – Поэтому пациентке сначала установили временный кардиостимулятор, когда через верхнюю полую вену электроды заводятся прямо в сердце и на плечо вешается коробочка с электрокардиостимулятором.

После дообследования и подтверждения диагноза было принято решение установить постоянный кардиостимулятор. Врачи убедились, что причина редкого пульса – AV-блокада – не транзиторная, т.е. не временная, и другого способа лечения нет.

- Таким пациентам по жизненным показаниям имплантируется постоянный электрокардиостимулятор, – говорит Максим Столяров. – Он устанавливается под кожу через небольшой разрез и подает импульс сердцу. По размеру прибор – как небольшие наручные часы. Сам кардиостимулятор менять не нужно, а батарейка меняется раз в 10-15 лет. С помощью программатора определяется, сколько заряда осталось, и уточняются параметры стимуляции.

Имплантация была выполнена в отделении эндоваскулярных методов диагностики и лечения. 88-летняя пациентка перенесла операцию хорошо, провела сутки под наблюдением в реанимации и была переведена в обычную палату кардиологического отделения. О том, что у нее стоит кардиостимулятор, будет напоминать небольшой шрам на коже под ключицей.

Как подчеркнул заведующий кардиологическим отделением Олег Голощапов, в работе электрокардиостимулятора есть важный момент – он «умный»:

- Включение кардиостимулятора происходит только по потребности, когда частота собственного пульса падает и становится меньше 60 ударов в минуту. Специальный электрод подключен к прибору, который вшит под кожу на уровне ключицы, прибор детектирует снижение частоты сердечных сокращений и автоматически включается в нужный момент. Как только пульс восстанавливается, прибор выключается.

Как объясняют специалисты, базовая частота сокращений, установленная в кардиостимуляторе, – 60 ударов в минуту, соответственно, один удар в секунду. Если в течение этой секунды сердце не сократилось, прибор дает электрический стимул, заставляя его сократиться. Если же сердце сократилось, стимулятор опять начинает отсчет – т.е. работает по требованию и включается только тогда, когда сердце «забывает» сократиться.

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Гатчинской КМБ Вячеслав Миронов, непосредственно проводивший операцию, уточнил еще один важный аспект – частотную адаптивность: если кардиостимулятор фиксирует физическую активность – «видит», что человек идет или бежит, он добавляет частоту сокращений – до 70, 80, потому что, чем чаще сердце сокращается, тем легче переносить нагрузку. Параметры стимуляции можно менять при проведении программирования кардиостимулятора.

…После операции Мария Максимовна встала на ноги и ощутила себя здоровым человеком – она самостоятельно ходит на перевязки и готовится после выписки приступить к своим привычным занятиям, в том числе пению в хоре. Операция принесла ей большое облегчение:

- Я ж целый год мучилась, постоянно сознание теряла. Все лето – иду, например, в церковь, в ушах как зашумит – и падаю. А теперь-то как хорошо! В пятницу только операцию сделали, три дня прошло, а я уже вовсю хожу…

Мария Максимовна призналась, что проблемы с сердцем начались давно:

- Пять лет назад меня отправляли в клинику им. Алмазова, но я не поехала. Я сильно не люблю больницы! Заболею – полежу и опять побежала. А уж когда пульс упал до 40, и стало мне совсем плохо, «Скорая» привезла меня сюда. Какие здесь хорошие доктора, добрые, ласковые, дай Бог им всего самого лучшего!

До сих пор в Гатчинской КМБ устанавливали только временные электрокардиостимуляторы, необходимые для спасения жизней людей, и дальше пациентов переводили в областную больницу для установки постоянных приборов. Теперь у гатчинских врачей появилась возможность имплантировать постоянные кардиостимуляторы на месте: на установку приборов предусмотрено отдельное финансирование, и в рамках выделенных средств Гатчинская больница может выполнять такие операции. На этот год из десяти кардиостимуляторов осталось девять.

Кроме того, после введения в строй второго ангиографа и аритмологической станции гатчинские хирурги готовы к имплантации двухкамерных электрокардиостимуляторов и выполнению высоко востребованных радиочастотных абляций при сложных нарушениях сердечного ритма.

Екатерина Дзюба

На фото: Максим Столяров, Вячеслав Миронов и Олег Голощапов с пациенткой – Марией Максимовной