«Созвучие культур» в Гатчине

На площадке фестиваля развернулись ремесленные ряды, палатки и шатры с мастер-классами, готовились блюда национальной кухни, выступали фольклорные ансамбли.

На юбилейный этнокультурный фестиваль в Гатчину съехались представители соседних регионов – Архангельской, Мурманской, Новгородской и Псковской области, Республики Коми и Санкт-Петербурга и, конечно, делегации из 18 районов Ленинградской области. Общее количество участников превысило тысячу человек.

Гатчинский муниципальный округ представляли центр культуры ингерманландских финнов «Хатсина», татарско-башкирское общество «Юлдаш», общество ингерманландских финнов «Инкери-Сеура», Центр изучения и сохранения русской старины из Лампово.

На сцену поднялись почетные гости. Приветственный адрес от полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе А.В. Гуцана зачитал главный федеральный инспектор Ленобласти аппарата полпреда президента РФ на Северо-Западе Александр Гончаров:

«Межнациональные отношения в России веками строились на уважении к истории, языку, культуре каждого народа, отсюда – общность наших взглядов, традиция взаимопомощи, готовность плечом к плечу отстаивать свободу и независимость нашего Отечества», – говорится в послании.

Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк выступила с приветствием от имени главы 47 региона. Александр Дрозденко пожелал этнокультурному фестивалю развития, устойчивости и новых традиций:

«Ленинградская область является домом для представителей 145 из 194 национальностей России, и каждый народ обладает уникальными культурными особенностями, но при этом мы – один дружный народ. И наша общая задача – сохранить нашу большую многонациональную страну с богатейшей историей и культурой».

Анна Данилюк отметила большой интерес к фестивалю со стороны молодежи и поблагодарила представителей разных народностей за сохранение национальной культуры и традиций, которые каждый народ привносит в нашу жизнь.

Участников и гостей юбилейного этнофестиваля приветствовал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрий Рытов. Он отметил, что в наше непростое время подобные мероприятия имеют особое – консолидирующее значение для общества. Дмитрий Вячеславович зачитал поздравление от председателя областного парламента Сергея Бебенина, который назвал этнокультурный фестиваль визитной карточкой 47 региона и символом многообразия культур и традиций народов, проживающих по всему Северо-Западному федеральному округу.

От имени губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова участников и гостей этнокультурного фестиваля приветствовал председатель комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов.

С теплыми словами к собравшимся обратился владыка Митрофан – управляющий Гатчинской епархией епископ Гатчинский и Лужский. Он поблагодарил всех, кто стоял у истоков праздника национальных культур и ежегодно организует фестиваль. Владыка пожелал участникам плодотворной работы, помощи Божией и сохранения существующего единства: «Это очень важно сегодня – показать, что в нашем регионе и в Санкт-Петербурге – единая семья, которая держится традиционных ценностей».

Поскольку X этнокультурный фестиваль был посвящен теме единства и многообразия народов России, а также Году семьи в России, на празднике чествовали межнациональные семьи. В торжественной обстановке состоялась церемония передачи символа крепкой дружной семьи – негасимого семейного очага: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Викторовна Бурак и её супруг Денис Владиславович, которые счастливо живут в браке уже 27 лет, вручили негасимый семейный очаг молодоженам – Артему и Виктории Разуевым.

- Только вы сможете сберечь этот огонь, только благодаря вам он может гореть ярче. А поддерживать его будет ваша любовь, ваши добрые отношения и семейные традиции. Храните его и передавайте из поколения в поколение. Счастья вам и любви! – пожелала Лира Бурак молодым супругам.

В этот день чествовали семьи, которые создали свои союзы в межнациональном формате. На сцену поднимались семьи из разных районов Ленинградской области, а также из Мурманска, в которых вместе в счастливом браке живут представители разных национальностей и малых народов: чуваши, казаки, татары, армяне, ижоры, вепсы, русские, белорусы, казахи. Гатчину представляла семья Екатерины и Дениса Ермолиных с тремя детьми – Ульяной, Феодосией и Григорием, из единственной в Ленинградской области старообрядческой общины поморского брачного согласия деревни Лампово.

По традиции все участники церемонии завязали разноцветные ленты на «Дереве любви, семьи и верности» – на счастье.

Праздник продолжила концертная программа, в которой приняли участие Денис Яковлев, Ольга Фаворская, дуэт «Братья славяне», Алена Мальцева и шоу-группа «Ярмарка» и другие исполнители. На сцене выступали народные, самодеятельные коллективы из разных районов Ленинградской области, Архангельска, Пскова, Новгорода Мурманска, Петербурга, национальные ансамбли Дома дружбы Ленинградской области и, конечно, гатчинцы – ансамбль гусляров «Перезвон» и фольклорный ансамбль «Коляды».

Гости фестиваля наслаждались блюдами национальной кухни, играли в народные игры, гуляли по ремесленным рядам, покупали сувениры и принимали участие в мастер-классах. На ярмарке были представлены всевозможные изделия народных промыслов и национальных искусств.

Кировские мастерицы декоративной игрушки учили всех желающих вязать «коников» из лыка. Художницы из Дома народного творчества представили расписные деревянные изделия – несколько видов народной росписи: петербуржскую, владимирскую, хохломскую, валдайскую, карельскую, нижегородскую и другие. Кружевница из Киришей демонстрировала искусство плетения коклюшечного кружева – уникального вида кружева, известного с XVIII века, которое сегодня признано брендом Ленинградской области.

В ремесленных рядах на фестивале была представлена семейная гончарная мастерская из Кингисеппского района, студия ткачества, тряпичных кукол и керамики из Новгородской области, школа ремесел из Ломоносовского района, лаборатория «Водь. Ижора» со своими сувенирами, корзины и лапти из Сланцев, матрешки из Киришей, мастерская декоративного стекла и многое другое. Дети с удовольствием учились росписи, шитью, вырезанию и плетению.

Участие в фестивале приняли и представители благотворительного проекта «Святоград» из Коммунара, священник храма святого равноапостольного князя Владимира отец Вячеслав благословлял гостей праздника. На ярмарке была представлена сувенирная продукция швейной мастерской храма, а также изделия для фронта. Все вырученные средства пойдут на приобретение материалов для нужд СВО.

Союз мастеров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов из Коми предлагал на фестивале свою продукцию. Дом дружбы Ленинградской области представил экспонаты музея национальных культур.

Среди участников фестиваля было много кустарей-одиночек. Жительница Терволово Любовь Пакканен в костюме ингерманландских финнов демонстрировала работу на домашнем станке для ручного ткачества: «Я тку рушники, домоткань для одежды. Вот костюм на мне сшит из ткани, сотканной на этом станке. Сама я русская – у меня муж ингерманландский финн».

Мастерица из Всеволожска Людмила Кружалина привезла на фестиваль украшения – цветы из фоамирана, «пластичной замши»: «Я даже не ожидала такого внимания к своим работам… Я делаю эти цветы-броши, потому что мне хочется, чтобы все женщины ходили красивые!».

На ярмарке было много интересного, яркого, самобытного. Но самым экзотичным оказался …Альберто из Эквадора. Гость из другого полушария привез на фестиваль изделия южноамериканских индейцев – плетеные кожаные браслеты, украшения, амулеты, сумки. Через месяц Альберто предстоит вернуться на родину, однако в многонациональной Ленинградской семье, некоторым образом, прибыло.

За десять лет существования фестиваля сложилась добрая традиция: он путешествует по всей Ленинградской области, из района в район. И следующий – XI – этнокультурный фестиваль пройдет в Кировске. Под бурные аплодисменты глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим передала символ фестиваля – деревянную ладью – исполняющему полномочия главы администрации Кировского района Сергею Ельчанинову.

- Для нас огромная честь – принимать юбилейный этнофестиваль в столице Ленинградской области, городе воинской славы Гатчине. Сегодня здесь собралась семья Ленинградская – большая, многодетная, многонациональная, с таким созвучием культур! И очень важно, что на фестивале присутствуют разные поколения, много детей и молодежи, – значит, наши лучшие – героические, культурные, трудовые – традиции мы передаем в надежные руки. Я желаю нашей Ленинградской ладье бесконечного и счастливого путешествия по городам и весям Ленинградской области. А коллегам из Кировского района – достойной эстафеты и подготовки к одиннадцатому этнокультурному фестивалю, – пожелала Людмила Николаевна.

Сергей Ельчанинов подтвердил: Кировский район принимает обязательство поддержать высокую планку проведения фестиваля и организовать XI этнокультурный фестиваль на высочайшем уровне: «Ждем вас в гости в 2025 году!».

Екатерина Дзюба