"Добрые продукты" продолжают творить добро

Рюкзаки, "Наборы первоклассника" и канцелярские товары приобретены для семей, которых курируют администрации Сусанинского, Рождественского, Сяськелевского,

Веревского, Кобринского и Пудостьского сельских поселений, а также Благотворительного Фонда "БлагоДари".



"Добрые продукты" - это социальный проект, который был создан в 2014 году по инициативе компании "Как сыр в масле". Идею делать добрые дела поддержал производитель мясных и колбасных изделий "Мясной Дом Ивановых".

Бессменный информационный спонсор проекта - "Гатчинская правда"



Фонд "Добрых продуктов" формируется за счет отчислений денег от продажи товаров. Арифметика проста: с каждого килограмма продукции "Мясного Дома Ивановых", проданного в сети магазинов "Как сыр в масле", один рубль в фонд перечисляет производитель, а один - продавец.



Участниками добрых дел могут считать себя все покупатели продукции "Мясного Дома Ивановых" в магазинах "Как сыр в масле". Всем, кто уже присоединился к акции, мы говорим "СПАСИБО" - вы уже 10 лет помогаете творить добрые дела!