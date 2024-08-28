"Добрые продукты" продолжают творить добро
По доброй традиции компания "Как сыр в масле" совместно с "Мясным Домом Ивановых" в рамках многолетней социальной акции "Добрые продукты" помогает жителям Гатчины и Гатчинского района, находящимся в тяжелых жизненных ситуациях, собрать первоклашек в школу!
Рюкзаки, "Наборы первоклассника" и канцелярские товары приобретены для семей, которых курируют администрации Сусанинского, Рождественского, Сяськелевского,
Веревского, Кобринского и Пудостьского сельских поселений, а также Благотворительного Фонда "БлагоДари".
"Добрые продукты" - это социальный проект, который был создан в 2014 году по инициативе компании "Как сыр в масле". Идею делать добрые дела поддержал производитель мясных и колбасных изделий "Мясной Дом Ивановых".
Бессменный информационный спонсор проекта - "Гатчинская правда"
Фонд "Добрых продуктов" формируется за счет отчислений денег от продажи товаров. Арифметика проста: с каждого килограмма продукции "Мясного Дома Ивановых", проданного в сети магазинов "Как сыр в масле", один рубль в фонд перечисляет производитель, а один - продавец.
Участниками добрых дел могут считать себя все покупатели продукции "Мясного Дома Ивановых" в магазинах "Как сыр в масле". Всем, кто уже присоединился к акции, мы говорим "СПАСИБО" - вы уже 10 лет помогаете творить добрые дела!