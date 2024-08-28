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Где отключат свет в Гатчинском районе 29 августа

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

29.08.2024 с 10:00 до 17:30

Пудомягское поселение:

М-в Ивановка-2ТСН Ижора.

 

29.08.2024 с 10:00 до 17:30

Пудостьское поселение:

д. Малая Оровка,

д. Кямяря.

 

29.08.2024 с 09:00 до 19:00

Сяськелевское поселение:

д. Акколово,

д. Тойворово,
д. Туганицы,

д. Муттолово.

        

29.08.2024 с 09:30 до 18:00

Веревское поселение:

д. Малое Верево (промзона, заправка Татнефть).

д. Романовка.

 

29.08.2024 с 09:00 до 18:00

Кобринское поселение:

д. Пижма.

 

29.08.2024 с 09:00 до 18:00

Большеколпанское поселение:

д. Большие Колпаны.

д. Старые Черницы частично.

 

29.08.2024 с 10:00 до 17:30

Вырицкое поселение:

д. Озерешно,

д. Ольховец,

п. Чаща,

п. Дальний,

д. Воцко,

д. Кремено,

СНТ Природа.