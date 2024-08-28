Где отключат свет в Гатчинском районе 29 августа

Гатчинский психоневрологический диспансер пережил реорганизацию. Стре-мясь уйти от стигматизации, связанной с неприятным словом «психдиспансер», ПНД преобразовали в Центр психического здоровья, причем сразу трех районов – Гатчинского, Тосненского и Волосовского. Кабинеты психиатрической помощи в Тосно и Волосово находятся под общим руководством Гатчины. Для пациентов принципиально ничего не изменилось: врачи принимают по старому адресу на ул. Хохлова, 9-а. Однако есть новое в правилах записи на прием.