Где отключат свет в Гатчинском районе 29 августа
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 августа 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
29.08.2024 с 10:00 до 17:30
Пудомягское поселение:
М-в Ивановка-2ТСН Ижора.
29.08.2024 с 10:00 до 17:30
Пудостьское поселение:
д. Малая Оровка,
д. Кямяря.
29.08.2024 с 09:00 до 19:00
Сяськелевское поселение:
д. Акколово,
д. Тойворово,
д. Туганицы,
д. Муттолово.
29.08.2024 с 09:30 до 18:00
Веревское поселение:
д. Малое Верево (промзона, заправка Татнефть).
д. Романовка.
29.08.2024 с 09:00 до 18:00
Кобринское поселение:
д. Пижма.
29.08.2024 с 09:00 до 18:00
Большеколпанское поселение:
д. Большие Колпаны.
д. Старые Черницы частично.
29.08.2024 с 10:00 до 17:30
Вырицкое поселение:
д. Озерешно,
д. Ольховец,
п. Чаща,
п. Дальний,
д. Воцко,
д. Кремено,
СНТ Природа.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.