«Наш Куприн»: Гатчина и Наровчат встретились в рамках конференции

Организатором конференции выступил Музей Александра Ивановича Куприна в рамках социального проекта «Наш Куприн», реализуемого при поддержке администрации Гатчинского района. Впервые на гатчинской земле встретились музейные и библиотечные специалисты-куприноведы из родного города писателя Наровчата, а также Пензы, Санкт-Петербурга и Гатчины.

Гатчина неразрывно связана с жизнью и творческой деятельностью писателя Александра Ивановича Куприна. Проходит время, но творения писателя живут, а интерес к его личности лишь возрастает. И все это благодаря талантливым, одухотворенным, неравнодушным и увлеченным своим высоким призванием людям, которые чтят, помнят и передают наследие Куприна.

Приветствуя гостей конференции, директор библиотеки им. А.И. Куприна Наталья Гаврилова рассказала о работе библиотеки. «Купринке» в этом году исполняется 125 лет, и 65 лет из них она носит имя Александра Ивановича Куприна, бережно собирая и изучая его наследие.

- С тех пор «Купринка» по сути стала центром куприноведения, - говорит Наталья Николаевна. - Здесь собираются материалы о жизни и творчестве писателя, архивные фотоматериалы, прижизненные издания купринских книг. Проводятся встречи и творческие вечера, посвященные писателю. Библиотека подготовила и выпустила ряд изданий, посвященных жизни и творчеству Куприна на гатчинской земле.

Доклад, посвященный истории создания макета гатчинского домика Александра Куприна, представил заведующая отделом информационно-библиографического обеспечения Наталья Викторовна Юронен. В своём уютном «зелёном домике» Куприн не только обрёл семейное счастье и написал лучшие свои произведения, но и постоянно собирал ярких представителей российской литературы и культуры. Время не пощадило «Зелёный домик», но память о Всероссийском Гатчинском жителе, как называл себя Куприн, жива и не меркнет.

Об истории, развитии и этапах работы по организации музея писателя в Гатчине рассказал директор Музея А.И. Куприна Константин Иванов.

- Вся Гатчина — это просто большой музей Куприна под открытым небом, - говорит Константин Евгеньевич. - Он путешествовал по всему городу, практически всех в городе знал. Его часто принимали в гости, и сам он любил гостей...

Многолетняя мечта гатчинцев о литературном музее Куприна наконец-то обрела своё воплощение. Администрация Гатчинского района выделила для этой цели помещения в старинном особняке по адресу: Гатчина, ул. Урицкого, 27. Официальная регистрация музея состоялась в начале 2023 года.

- Музей начинает жить и развиваться, - говорит Константин Иванов. - Здесь проводятся временные выставки, творческие встречи, детские киносеансы по произведения Куприна. Сейчас мы занимаемся научно-фондовой работой, собираем фонды. Постепенно начинает создаваться постоянная экспозиция на научной основе.

Деятельность музея Александра Ивановича Куприна и его первая экспозиция будут представлены 7 сентября, в рамках Купринского фестиваля в Гатчине.

Своя «Куприниана» - у гатчинского скульптора, члена Союза художников России Валерия Шевченко. Валерий Владимирович — автор первого памятника Куприну в Гатчине, барельефов в библиотеке им. А.И. Куприна, мемориальной доски на месте, где когда-то стоял «зеленый домик» Куприна.

Как рассказал Валерий Владимирович, для своей дипломной работы он выбрал образ Куприна.

- Мой первый Куприн держал руки в карманах, иронично глядя на своего собеседника, - вспоминает он. - Работа получилась интересной, но, к сожалению, не сохранилась.

Очень тепло в этот день приветствовали гатчинские куприноведы гостей с родины писателя — города Наровчат Пензенской области.

По «Гатчинской тропинке в Наровчате» провела участников конференции заведующая филиалом Объединения государственных литературно-мемориальных музеев (ОГЛММ) Пензенской области Мария Анатольевна Рожкова. Она рассказала о первом в России Музее Куприна, особенное внимание уделив экспонатам, связанным с гатчинским периодом жизни Куприна.

Литературно-мемориальный музей А.И. Куприна в городе Наровчат был открыт 6 сентября 1981 года, накануне 111-й годовщины со дня рождения Куприна, при личном участии дочери писателя Ксении Куприной. Ксения Александровна передала в музей архив семьи Куприных периода эмиграции, личные бытовые вещи и книги из библиотеки Куприных.

С новыми находками, связанными с жизнью и творчеством Куприна, познакомила слушателей научный сотрудник Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области Татьяна Кайманова — известный куприновед, автор многочисленных трудов, посвященных жизни и творчеству выдающегося писателя. Свое выступление она посвятила самому непростому периоду жизни Куприна в Гатчине — революционному 1917 году.

«Историки утверждают, что Куприн затаился и замолчал, - отмечает Татьяна Александровна. - Это не так, и недавно найденные материалы это доказывают. В то время даже статья-фельетон - это уже поступок».

Татьяна Кайманова представила свою новую книгу «Куприн без шелухи». Эпиграфом к книге послужила цитата писателя из его произведения «Люди дела»: «Судить о ком-либо надо по тем моментам, когда широко и трогательно проявляется подлинная душа, временно скрываемая в шелухе мелочей».

О том, каким представал Куприн в воспоминаниях Корнея Ивановича Чуковского, рассказала главный хранитель Музея-усадьбы П. Е. Щербова Евгения Богданова.

Доклад о точках пересечения в творчестве и биографиях Александра Куприна и Леонида Андреева представила специалист музея Елизавета Губанова.

В рамках конференции состоялась первая презентация долгожданной книги писателя Анны Смерчек и иллюстратора Максима Колесникова — путеводителя «Гатчинская азбука Куприна». В ней рассказывается о Гатчине 1911-1919 годов и жизни писателя в нашем городе.

Максим Колесников также выступил в качестве руководителя кинолаборатории «KAPOOSTAfilm», показав свой короткометражный фильм «Муки творчества» из серии «Приключения Жакомино и Куприна».

Межрегиональная конференция, посвященная жизни и творчеству А.И. Куприна — несомненно, очень значимое событие и в жизни Гатчины, и в истории куприноведения как такового. Участники форума с благодарностью восприняли замечательную возможность в неформальной творческой обстановке обменяться открытиями и достижениями в области изучения жизни и творчества писателя. Надеемся, что такие масштабные и емкие встречи будут иметь продолжение.

Юлия Лысанюк